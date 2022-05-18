Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака

ОВЕН В начале дня звезды советуют вам никуда не спешить и спокойно заниматься уже начатыми делами. Если вы сегодня не в лучшей форме, откажитесь от излишней активности, попробуйте снизить эмоциональные и физические нагрузки. Во второй половине суток получат дополнительную важность материальные аспекты существования. В это время возможно повышение интереса к источникам доходов, оформлению сделок, выгодным контактам.

ТЕЛЕЦ

Не торопитесь сегодня с началом нового дела. Подольше поспите, хорошо позавтракайте. Чем ближе вечер, тем интенсивнее будут ваши размышления и эффективнее поступки. Именно на вечерний час лучше назначить деловую встречу или поездку, рабочее совещание, важный семейный разговор. Несмотря на близость ночи, ваша энергия будет возрастать, за несколько часов вы успеете сделать больше, чем за всю первую половину дня.

БЛИЗНЕЦЫ

Открытость, честность и смелость будут сегодня уместны в начале дня, но во второй половине суток могут оказаться не слишком актуальными. Чем ближе вечер, тем выше будет ваша внутренняя потребность в надёжности, защищенности, предсказуемости, материальной обеспеченности. Основным предметом ваших раздумий к концу дня могут оказаться тайные сбережения, деловые переговоры или поездки, скрытые источники дохода.

РАК

Сегодня в начале дня берегите силы и не пытайтесь напряжением воли изменить ситуацию в лучшую сторону. Такая попытка будет намного успешнее вечером. Именно в это время суток ваши мысли примут более позитивное направление. Не исключено, что размышления о заработке и заботы о хлебе насущном начнут незаметно переплетаться с возвышенными мыслями и романтическими надеждами: например, с мечтами о путешествии.

ЛЕВ

Утренние часы посвящайте завершению начатого. Если вы пропустите удачный момент утром, то во второй половине суток ваши дела могут так и остаться незаконченными. В конце дня постарайтесь уделить больше внимания вопросам материальной обеспеченности (как наглядного показателя ваших профессиональных достижений). При разработке новых планов сегодня не забывайте учитывать финансовую составляющую.

ДЕВА

Сегодня в начале дня ваш энтузиазм может оказаться ложным и не привести к конкретному результату. Вторая половина суток сделает ваши планы более практичными, а возможно, и более масштабными. Вас могут заинтересовать контакты с жителями отдаленных территорий. В это время вы можете расширить сферу своего влияния (например, начать новую торговую операцию, совершить поездку, пополнить знания или круг знакомств).

ВЕСЫ

Сегодня обстоятельства напомнят вам, что худой мир лучше доброй ссоры. Не стоит прерывать отношения с другими людьми или обострять размолвку с ними, если на кону совместные ценности или общие материальные достижения. Во второй половине дня имеет смысл обратить особое внимание на состояние финансовых накоплений, налоговых отчислений, банковского счета. Это подходящий момент для оформления кредита.

СКОРПИОН