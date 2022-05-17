«Это все, что останется после меня»: смерть 24-летней жены и роман с Дарьей Юргенс Юрия Шевчука

Юрий Шевчук родился в поселке Ягодное Магаданской области, в школу пошел в Нальчике, ну а в институт — уже в Уфе. До шести лет главным хобби мальчика было рисование, однако на заре 70-х он стал разрываться между живописью и игрой на гитаре.

На первом же курсе Башкирского педагогического парень оказался на грани отчисления, так как был замечен нетрезвым. Чтобы спасти сына от разгульной жизни, мама, Фания Акрамовна, увезла его на Колыму. 17-летний Юра трудился докером в порту на границе с Чукоткой, пока не уехал на охоту на два месяца. Впоследствии юноша осознал, что нужно заниматься учебой, а преподаватели художественно-графического факультета, на котором он восстановился, отмечали: с Севера Шевчук вернулся не мальчиком, а мужчиной.

Как и обещал, Юрий получил диплом художника, вот только протянул его маме со словами, что теперь займется музыкой. Всерьез Фания Акрамовна восприняла увлечение сына, только когда услышала на выпускном его песню «Не стреляй!»

В 1980-м образовался коллектив «ДДТ», со временем ставший культовой рок-группой, знаменитой своими злободневными текстами. Но были ли у артиста музы, вдохновлявшие на написание лирики? 16 мая Юрию Шевчуку исполняется 65, и мы вспоминаем главных женщин его жизни.

«Мама, ты так жила, что мир еще не погиб…»

Мы недаром уделили много внимания маме музыканта: был период, когда именно она первой читала стихи Юрия Шевчука. «Читала его корректировки, переписывала. Стихи у Юры своеобразные, не сразу воспринимаются, я всегда любила Пушкина, восхищалась Лермонтовым, современными поэтами — Тарковским, Ахмадуллиной... А стихи Юры лучше воспринимаются через музыку, в его исполнении», — отмечала Фания Акрамовна.

Мама больше всех переживала из-за положения музыканта в 80-е: концерты рокеров тогда запрещались, а уж после альбома «Периферия» в прессе и вовсе началась травля участников «ДДТ». «Я тогда очень страдала от несправедливости к сыну, — признавалась Фания Акрамовна. — Даже в Москву ездила, стараясь все уладить, договаривалась о том, чтобы на Юру так сильно не набрасывались. Хотела до Пугачевой дойти, но ей тогда и самой было нелегко».