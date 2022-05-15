Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 16 по 22 мая
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 18, 19, 22 мая
Неблагоприятные дни: 20, 21 мая
Любовь. Эта неделя хороша для проведения в жизнь заранее обдуманных планов, касающихся личной жизни. Ваша инициатива будет вознаграждена. Первым идите на контакт или примирение. Вам все удастся. В данный момент вы можете ощутить себя гроссмейстером в шахматной партии — несколько уверенных продуманных ходов, и — партия ваша. Самое главное сейчас — не играть вторым номером и не идти на поводу у обстоятельств. Ваш интеллект и умение говорить помогут вам завоевать расположение нужного вам человека.
Работа. От вашей работоспособности и готовности к принятию решений сейчас зависит очень многое.
Здоровье. Неплохое время для того, чтобы посетить стоматолога в плановом порядке. Гипертоникам нужно особенно следить за давлением.
Ваш маленький Телец. Эмоциональность и повышенная восприимчивость вашего дитя доставят вам на этой неделе немало хлопот.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 20, 21 мая
Неблагоприятные дни: 16, 17, 22 мая
Любовь. В данный момент для представителей зодиакального знака Близнецов более благоприятно одиночество, самостоятельность и такое спокойное течение жизни, которое для вас не слишком характерно. Тишина и покой станут главным лекарством для вас на предстоящей неделе. Они же положительным образом скажутся на отношениях. У вас есть время поразмыслить над тем, что же именно менять. При условии, что это действительно нужно. В личной жизни все будет зависеть от ваших поступков, инициативы или лени.
Работа. Все тормозится и затягивается не по вашей вине. Не пытайтесь форсировать события, сейчас это не даст эффекта.
Здоровье. Ваше здоровье нуждается в защите и укреплении. Найдите время для себя, позаботьтесь о профилактике (читайте также: Врач назвал 8 продуктов для профилактики инсульта).
Ваши маленькие Близнецы. Вашего малыша в настоящий момент нужно защищать от дурного влияния (улица, телевидение, интернет).
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 22 мая
Неблагоприятные дни: 18, 19 мая
Любовь. Настало время обновления чувств (и гардероба, кстати, тоже). Типичным представителям зодиакального Рака явно захочется чего-то новенького. Это прекрасный момент для знакомств в располагающей неформальной обстановке. Все произойдет само собой, главное — не настраиваться на исполнение желаний. Случайности и неожиданности будут сопровождать вас на протяжении ближайшей недели. Скорее всего, все, что вы запланировали в отношении решения личного характера, перенесется на другое время.
Работа. Ищите новые возможности для собственной реализации и не отказывайтесь от нестандартных предложений.
Здоровье. Сейчас вероятно заражение кишечными инфекциями. Избегайте перекусов в общественных местах.
Ваш маленький Рак. На этой неделе ребенок может показаться вам неуправляемым. Предоставьте ему некоторую степень свободы.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 16, 17 мая
Неблагоприятные дни: 20, 21 мая
Любовь. Скорее всего, отношения с противоположным полом на предстоящей неделе будут оставаться напряженными. Не будьте слишком критичны и педантичны. Типичным Львам и так непросто строить отношения, поскольку немногие соответствуют их высоким требованиям, а в данный момент ваш перфекционизм может сыграть с вами злую шутку, и в худшем случае, вы вообще можете оказаться в одиночестве. Так что подумайте наперед, прежде чем в очередной раз выступать с критикой вашего партнера.
Работа. Претензии со стороны бизнес-партнеров и руководства доставят вам массу неприятных эмоций. Готовьтесь отстаивать свое мнение.
Здоровье. Очень опасный с точки зрения возможности заболеваний период. Принимайте иммуномодулирующие препараты.
Ваш маленький Лев. Скорее всего, ребенок станет неуправляемым. Попробуйте метод кнута и пряника.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 18, 19 мая
Неблагоприятные дни: 16, 17, 22 мая
Любовь. Наконец-то Девы могут позволить себе расслабиться. В данный момент вы находитесь в выгодном для себя положении, ваш авторитет в глазах противоположного пола будет неуклонно расти и самое время материализовать этот успех во что-то существенное. В ближайшем будущем вам должно повезти в любви, особенно, если вы найдете время для отдыха в компании близкого человека, а лучше всего — для зарубежной поездки. В целом фортуна на вашей стороне, но вы должны быть активны и подвижны.
Работа. Постарайтесь использовать хорошее время для оформления и регистрации важных документов, подписания договоров.
Здоровье. Нынешний период подходит для лечения болезней кроветворной системы.
Ваша маленькая Дева. Прекрасное время для образовательных программ и интеллектуальных занятий с ребенком.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 20, 21 мая
Неблагоприятные дни: 18, 19 мая
Любовь. Представителей знака Весы ждет весьма непростая неделя. Будьте готовы к сюрпризам судьбы и неожиданным ситуациям, требующим быстрой реакции и готовности держать удар. То же самое касается личной жизни. В отношениях партнером по браку возникнет непонимание и напряженность. Для семейных отношений период крайне неблагополучный, а вот для любовных (если вы не состоите в браке) — очень даже неплохой. Вас ждут острые ощущения и сильные переживания.
Работа. Непростое время принятия сложных, а порой, рискованных решений. Сейчас нельзя пускать все на самотек.
Здоровье. По-прежнему высока вероятность получения травм. Будьте очень осторожны на дороге.
Ваши маленькие Весы. Сделайте все, чтобы уберечь ребенка от травм, даже если он будет крайне остро реагировать на ограничение его свободы.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 18, 19, 22 мая
Неблагоприятные дни: 20, 21 мая
Любовь. В отношениях сейчас будет весьма важен вопрос старшинства и авторитета, особенно при принятии серьезных решений. А сейчас просто прекрасный момент для совершения важных поступков в личной жизни — оформления отношений, вступления в права наследования, решения имущественных вопросов. Также это идеальный момент для романтических поездок, знакомств с новыми людьми издалека и налаживания отношений с ними. Возможно, вас посетят далеко идущие мысли о перемене места жительства.
Работа. Деловые партнеры будут пытаться навязать вам свою линию, но вы твердо стойте на своем. Они сами пойдут на компромисс.
Здоровье. Берегите здоровье. Вам может показаться, что сейчас все против вас, даже вирусы и инфекции.
Ваш маленький Скорпион. Проблемы взаимоотношений с противоположным полом будут волновать вашего отпрыска в ближайшее время более всего.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 20, 21 мая
Неблагоприятные дни: 16, 17 мая
Любовь. Планы Стрельцов, к их сожалению, могут оказаться перечеркнуты обстоятельствами, не зависящими от вас. Возможно, ваши отношения будут осложнены болезнью одного из партнеров. не настраивайтесь сейчас на отпуск. Примите ситуацию как есть и не пытайтесь ее переломить. Сейчас для вас настало время отдачи долгов и бескорыстной помощи другим. Получить удовольствие от жизни в данный момент вам все равно не удастся. Так что можно и не пытаться. Переждите это время.
Работа. В настоящее время работу вы воспринимаете как тяжелое бремя и отдачу долга. В ближайшие месяцы, увы, все будет именно так.
Здоровье. Самое время вам заняться собственным здоровьем. Пройдите плановое лечение, если в этом назрела необходимость.
Ваш маленький Стрелец. Постарайтесь научить ребенка делать что-то своими руками. Это хороший момент для обучения девочек шитью.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 22 мая
Неблагоприятные дни: 18, 19 мая
Любовь. Козерогам судьба предоставляет шанс обрести долгожданное счастье в личной жизни или хотя-бы приблизиться к нему, встретив достойного и интересного человека, разделяющих вашу систему ценностей и находящегося в той же системе координат, что и вы. Но нельзя оставаться в стороне от происходящего и ждать, что все сложится само собой. Вы должны сделать первый шаг. Если вы упустите момент и не реализуете свою мечту в настоящее время — подходящего момента придется ждать еще долго.
Работа. Если вы человек творческой профессии — вас ждет успех. Если же нет — пытайтесь мыслить креативно, и вам повезет.
Здоровье. Заболеть вы сейчас не должны, разве что по неосмотрительности. Укрепите здоровье хорошей баней и спа-процедурами.
Ваш маленький Козерог. Занимайтесь с ребенком всем, что может способствовать развитию в нем творческого начала.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 16, 17 мая
Неблагоприятные дни: 20, 21 мая
Любовь. Рожденным под знаком Водолея в ближайшее время будет непросто найти себя, а тем более — раскрыться в личных отношениях. Сейчас они доставят вам больше переживаний, чем радости. Будьте морально готовы к острому разрешению конфликтной ситуации, а по возможности, постарайтесь ее избежать. Ко всему прочему, вам добавят переживаний проблемы представителей старшего поколения, которые на время заслонят ваши собственные. Не стройте на эту неделю радужных планов.
Работа. Для бизнеса сейчас не лучшее время, постарайтесь отложить принятие серьезных решений и подписание контрактов.
Здоровье. Берегите желудок, в настоящее время он очень уязвим. Не передайте и не злоупотребляйте алкоголем.
Ваш маленький Водолей. Если у вашего ребенка возникли проблемы в общении со сверстниками — не игнорируйте их, несмотря на занятость.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 18, 19 мая
Неблагоприятные дни: 16, 17, 22 мая
Любовь. Рыбы в данный момент находятся «на подъеме» как в эмоциональном, так и в физическом смысле слова. Распирающую вас весеннюю энергию направьте на общение с противоположным полом и — будет вам счастье! В ближайшем будущем вам представится прекрасная возможность обзавестись новыми знакомствами. Отправляйтесь в поездки, посещайте людные места. Дружеские отношения в это время могут случайно перейти в нечто большее, особенно, если этому будет способствовать совместная поездка.
Работа. Командировки, переезды, переписка и переговоры (порой безрезультатные) — таков фон предстоящей недели.
Здоровье. В жестком рабочем графике вы сами не заметите, как простудитесь. Берегите горло, не злоупотребляйте кондиционерами.
Ваши маленькие Рыбы. Поддерживайте активный интерес вашего ребенка к миру развивающими интеллект игрушками.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 16, 17 мая
Неблагоприятные дни: 18, 19 мая
Любовь. Отношения порой нуждаются в некоторой интенсификации или в дозаправке. Сейчас как раз такой момент. Подарки, цветы, знаки внимания — то, что в настоящее время поможет вам поддержать и оживить супружеские отношения, либо завоевать признание, если вы находитесь в поиске партнера. Представительницы прекрасного пола в данный момент должны быть окружены лаской и заботой, а мужчины должны помнить, что от них мужчины и от их инициативы многое зависит.
Работа. Чтобы много зарабатывать, нужно много тратить (читайте также: 3 способа перестать чувствовать вину, когда тратишь на себя деньги). На этой неделе можете купить что-нибудь крупное.
Здоровье. Время диеты и самодисциплины в области питания. В ближайшем будущем велик риск отравления.
Ваш маленький Овен. Постарайтесь привить вашему ребенку любовь к физическим упражнениям и представление о правильном режиме питания.