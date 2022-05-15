Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 16 по 22 мая

Неблагоприятные дни: 16, 17 мая

Любовь. Планы Стрельцов, к их сожалению, могут оказаться перечеркнуты обстоятельствами, не зависящими от вас. Возможно, ваши отношения будут осложнены болезнью одного из партнеров. не настраивайтесь сейчас на отпуск. Примите ситуацию как есть и не пытайтесь ее переломить. Сейчас для вас настало время отдачи долгов и бескорыстной помощи другим. Получить удовольствие от жизни в данный момент вам все равно не удастся. Так что можно и не пытаться. Переждите это время.

Работа. В настоящее время работу вы воспринимаете как тяжелое бремя и отдачу долга. В ближайшие месяцы, увы, все будет именно так.

Здоровье. Самое время вам заняться собственным здоровьем. Пройдите плановое лечение, если в этом назрела необходимость.

Ваш маленький Стрелец. Постарайтесь научить ребенка делать что-то своими руками. Это хороший момент для обучения девочек шитью.

КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01

Благоприятные дни: 22 мая

Неблагоприятные дни: 18, 19 мая

Любовь. Козерогам судьба предоставляет шанс обрести долгожданное счастье в личной жизни или хотя-бы приблизиться к нему, встретив достойного и интересного человека, разделяющих вашу систему ценностей и находящегося в той же системе координат, что и вы. Но нельзя оставаться в стороне от происходящего и ждать, что все сложится само собой. Вы должны сделать первый шаг. Если вы упустите момент и не реализуете свою мечту в настоящее время — подходящего момента придется ждать еще долго.

Работа. Если вы человек творческой профессии — вас ждет успех. Если же нет — пытайтесь мыслить креативно, и вам повезет.

Здоровье. Заболеть вы сейчас не должны, разве что по неосмотрительности. Укрепите здоровье хорошей баней и спа-процедурами.

Ваш маленький Козерог. Занимайтесь с ребенком всем, что может способствовать развитию в нем творческого начала.

ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02

Благоприятные дни: 16, 17 мая

Неблагоприятные дни: 20, 21 мая

Любовь. Рожденным под знаком Водолея в ближайшее время будет непросто найти себя, а тем более — раскрыться в личных отношениях. Сейчас они доставят вам больше переживаний, чем радости. Будьте морально готовы к острому разрешению конфликтной ситуации, а по возможности, постарайтесь ее избежать. Ко всему прочему, вам добавят переживаний проблемы представителей старшего поколения, которые на время заслонят ваши собственные. Не стройте на эту неделю радужных планов.

Работа. Для бизнеса сейчас не лучшее время, постарайтесь отложить принятие серьезных решений и подписание контрактов.

Здоровье. Берегите желудок, в настоящее время он очень уязвим. Не передайте и не злоупотребляйте алкоголем.

Ваш маленький Водолей. Если у вашего ребенка возникли проблемы в общении со сверстниками — не игнорируйте их, несмотря на занятость.

РЫБЫ 19.02 — 20.03

Благоприятные дни: 18, 19 мая

Неблагоприятные дни: 16, 17, 22 мая

Любовь. Рыбы в данный момент находятся «на подъеме» как в эмоциональном, так и в физическом смысле слова. Распирающую вас весеннюю энергию направьте на общение с противоположным полом и — будет вам счастье! В ближайшем будущем вам представится прекрасная возможность обзавестись новыми знакомствами. Отправляйтесь в поездки, посещайте людные места. Дружеские отношения в это время могут случайно перейти в нечто большее, особенно, если этому будет способствовать совместная поездка.

Работа. Командировки, переезды, переписка и переговоры (порой безрезультатные) — таков фон предстоящей недели.

Здоровье. В жестком рабочем графике вы сами не заметите, как простудитесь. Берегите горло, не злоупотребляйте кондиционерами.

Ваши маленькие Рыбы. Поддерживайте активный интерес вашего ребенка к миру развивающими интеллект игрушками.

ОВЕН 21.03 — 19.04

Благоприятные дни: 16, 17 мая

Неблагоприятные дни: 18, 19 мая

Любовь. Отношения порой нуждаются в некоторой интенсификации или в дозаправке. Сейчас как раз такой момент. Подарки, цветы, знаки внимания — то, что в настоящее время поможет вам поддержать и оживить супружеские отношения, либо завоевать признание, если вы находитесь в поиске партнера. Представительницы прекрасного пола в данный момент должны быть окружены лаской и заботой, а мужчины должны помнить, что от них мужчины и от их инициативы многое зависит.

Работа. Чтобы много зарабатывать, нужно много тратить (читайте также: 3 способа перестать чувствовать вину, когда тратишь на себя деньги). На этой неделе можете купить что-нибудь крупное.

Здоровье. Время диеты и самодисциплины в области питания. В ближайшем будущем велик риск отравления.