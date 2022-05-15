Умер певец Ренат Ибрагимов: не успели довезти до больницы

Вчера вечером стало известно о смерти Рената Исламовича. Согласно последним данным, Ибрагимову стало плохо, и прибывшие врачи не смогли спасти его.



Смерть музыканта подтвердила его дочь. Он умер в Москве, где жил в последние годы.