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Умер певец Ренат Ибрагимов: не успели довезти до больницы

Limon.ee
Умер певец Ренат Ибрагимов: не успели довезти до больницы
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Ренат Ибрагимов
Ренат Ибрагимов Фото: Ренат Ибрагимов

На 75-м году жизни скончался легендарный певец, композитор, актер и продюсер Ренат Ибрагимов, пишет Стархит.

Вчера вечером стало известно о смерти Рената Исламовича. Согласно последним данным, Ибрагимову стало плохо, и прибывшие врачи не смогли спасти его.
 

Смерть музыканта подтвердила его дочь. Он умер в Москве, где жил в последние годы.

74-летнему исполнителю стало резко плохо с сердцем. Близкие Рената Ибрагимова, проживавшего в коттедже в Новой Москве, вызвали медиков, те делали все возможное, чтобы спасти звездного пациента. Но артиста не стало прямо в машине скорой помощи...

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