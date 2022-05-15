На 75-м году жизни скончался легендарный певец, композитор, актер и продюсер Ренат Ибрагимов, пишет Стархит.
Не успели довезти до больницы: подробности смерти Рената Ибрагимова
Не успели довезти до больницы: подробности смерти Рената Ибрагимова
Вчера вечером стало известно о смерти Рената Исламовича. Согласно последним данным, Ибрагимову стало плохо, и прибывшие врачи не смогли спасти его.
Смерть музыканта подтвердила его дочь. Он умер в Москве, где жил в последние годы.
74-летнему исполнителю стало резко плохо с сердцем. Близкие Рената Ибрагимова, проживавшего в коттедже в Новой Москве, вызвали медиков, те делали все возможное, чтобы спасти звездного пациента. Но артиста не стало прямо в машине скорой помощи...