Гороскоп на 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование

Овен

В первой половине дня Овнам удастся достичь успехов в важном для них деле. Можно браться за учебу и новые проекты. Ваши достижения прибавляют уверенности в себе и сил для новых свершений. Вы ставите перед собой новые цели и планируете последующие шаги. Ближе к вечеру стоит проявить осторожность и внимательность. Даже малейшие ошибки могут обернуться серьезными проблемами.

Телец

С самого утра активно включайтесь в работу, не стоит сидеть сложа руки. Ваша инициатива поможет решить давнюю проблему и вопросы, которые тревожили в последнее время. Старые союзники могут дать знать о себе и вы, объединив усилия сможете достичь блестящих результатов. Во второй половине дня возможны задержки в делах, из-за которых придется перенести планы. Будьте внимательны к своему здоровью, не исключено ухудшение самочувствия.

Близнецы

Сегодня Близнецы не склонны пасовать перед трудностями, проявляя настойчивость и добиваясь поставленных целей. Ваша настойчивость и упорство помогут достичь даже больших результатов, чем вы могли рассчитывать. Вечером стоит уделить больше внимания детям, они порадуют своими успехами.

Рак

Не самый простой день для Раков. Реальная оценка ситуации поможет вам избежать опасных иллюзий. Стоит сосредоточиться на текущих обязанностях, а философские размышления отложить на потом. Не исключены непредвиденные расходы, неудачные покупки и мелкие финансовые потери. Не стоит ругать себя за расточительность, лучше подумайте каким образом можно увеличить заработки. Во второй половине дня стоит прислушаться к советам старших родственников. Хороший день для того, чтобы простить старые обиды и помириться с важными для вас людьми.

Лев

В этот день Львам придется отстаивать свои интересы. Достичь желаемых результатов будет нелегко, но вы сможете справиться с этим. Могут возникать разногласия с коллегами и начальством, не стоит поддаваться на провокации и позволять втягивать себя в спор. Отношения, которые начались в этот день, могут развиваться стремительно, они будут чувственными и страстными. Во второй половине дня хорошо решать вопросы, связанные с финансами и отправляться за покупками.

Дева

Позитивные тенденции дня сказываются на продуктивности Дев. Вы полны энергии и сможете легко преодолеть трудности, которые возникают на пути. Сегодня для вас нет ничего невозможного. Вы сможете блеснуть знаниями и продемонстрировать свои сильные профессиональные качества. Общение с окружающими складывается благоприятно, это хороший день для начала сотрудничества и укрепления деловых связей. Много приятных впечатлений получат те, кто отправляется за границу.

Весы