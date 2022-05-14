Елизавета II посетила Королевское конное шоу после того, как пропустила открытие Парламента из-за проблем со здоровьем

В этом году, 10 мая, Елизавета II впервые за 59 лет пропустила открытие Парламента из-за проблем со здоровьем, а именно с передвижением. На торжестве королеву заменил ее сын принц Чарльз, он зачитал тронную речь. Пока весь мир переживает о состоянии Ее Величества, она приехала на второй день Королевского конного шоу в Виндзоре. Пропустить такое событие Елизавета не могла, Royal Windsor Horse Show — ее любимое мероприятие, которое она лично посещает каждый год в течение уже 79 лет, пишет Супер.