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Елизавета II посетила Королевское конное шоу после того, как пропустила открытие Парламента из-за проблем со здоровьем

Limon.ee
Елизавета II посетила Королевское конное шоу после того, как пропустила открытие Парламента из-за проблем со здоровьем
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Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II Фото: Steve Parsons

В этом году, 10 мая, Елизавета II впервые за 59 лет пропустила открытие Парламента из-за проблем со здоровьем, а именно с передвижением. На торжестве королеву заменил ее сын принц Чарльз, он зачитал тронную речь. Пока весь мир переживает о состоянии Ее Величества, она приехала на второй день Королевского конного шоу в Виндзоре. Пропустить такое событие Елизавета не могла, Royal Windsor Horse Show — ее любимое мероприятие, которое она лично посещает каждый год в течение уже 79 лет, пишет Супер.

Елизавета II
Елизавета II Фото: Steve Parsons

Перед соревнованиями Елизавета наблюдала за лошадьми и общалась с гостями из окна своего Range Rover. Потом 96-летняя королева все же решила переместиться на трибуну. Она передвигалась самостоятельно, но при помощи трости. Британские издания отмечают, что монарх выглядела счастливой: Ее Величество с улыбкой наблюдала, как соревнуются ее лошади. В этом году в соревнованиях примут участие 14 животных королевы.

Елизавета II
Елизавета II Фото: Stephen Lock
Елизавета II
Елизавета II Фото: Steve Parsons

Свой образ для конной выставки Елизавета II дополнила темными очками, розовой помадой и шелковым платком.

Елизавета II

Steve Parsons

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