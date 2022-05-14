Гороскоп — сборник полезных советов от астрологов. Рекомендации экспертов на грядущую неделю помогут вам прожить ее без проблем и неурядиц. Следуйте им, чтобы сделать свою жизнь лучше и привлечь удачу и благо, а не проблемы и уныние, пишет Dailyhoro.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая для всех знаков Зодиака
На этой неделе звезды и планеты далеко не в лучшем положении. Понедельник — время затмения, в среду и субботу ожидаются опасные соединения Марса с Нептуном и Солнца с Меркурием соответственно. Это значит, что хорошие дни будут смешаны с негативными. Согласно прогнозам, многим из нас удастся найти свое место в мире и предназначение. Пользуйтесь советами и практиками для раскрытия своего потенциала и обретения целей.
Овен
Овнам предстоит много новых знакомств, в том числе и романтических. Одиноким представителям данного Знака астрологи настоятельно рекомендуют предварительно проверять, есть ли будущее у отношений при помощи специального нумерологического расчета. Осторожность не помешает, ведь энергетическая обстановка не самая благоприятная. Это перспективное время для путешествий и поисков новой работы. У Овнов есть возможность полностью обновить свою жизнь, но придется постараться для того, чтобы реализовать задуманное.
Телец
Тельцам астрологи настоятельно не советуют менять планы в последнюю секунду. Необходимо следовать расписанию, утвержденному ранее. В противном случае могут возникать непредвиденные неурядицы. В понедельник и среду будет немало непредвиденных ситуаций и неприятных событий, поэтому Тельцам необходимо помнить о шести советах про то, как оставаться спокойными даже в сложных жизненных ситуациях. Сейчас нельзя выходить из себя, поскольку это чревато ухудшением обстановки во всех сферах жизни, особенно в работе и делах.
Близнецы
Вторая половина мая будет непростой, потому что Близнецам будут мешать окружающие люди. В это время представителям данного Знака стоит быть осторожнее с решениями, навязанными людьми. Лучше оставаться в уединении и поменьше находиться в окружении малознакомых или токсичных людей. Необходимо остерегаться деструктивных истин, которые может внушать общество. Это время самостоятельности и самодостаточности — в мыслях, в делах, в целях, во всем. В отношениях возможны измены и предательства из-за диссонанса звезд и планет.
Рак
Ракам необходимо как можно скорее поймать состояние потока. Звезды помогут его удержать и пронести вплоть до самого конца этой непростой недели. Это время сложно назвать благоприятным. Но оно многому научит представителей данного Знака. Эксперты утверждают, что успех будет сопутствовать не излишеству, а умеренности во всем. Это значит, что нужно работать, отдыхать, бывать дома и периодически покидать родные стены. «Всего понемногу» — это основной рецепт счастья на период с 16 по 22 мая. Раки могут сгладить острые углы и выйти победителями.
Лев
У Львов ожидается продуктивная, но нервная и напряженная неделя. Если на работе или в другом месте найдутся люди, которые смогут достать Львов и нагрузить психологически, перед сном лучше пользоваться медитацией на полное расслабление. Она же поможет Львам отдохнуть от сильной интеллектуальной или физической усталости. Помощь окружающим лучше снизить до минимума. Альтруизм не приведет Львов ни к чему хорошему — лишь прибавит проблем. Что точно им поможет достичь успеха и сохранить его на долгое время, так это скромность.
Дева
У Дев начинается время, когда им захочется стать активнее в работе и бизнесе, либо в затмение произойдет что-то такое, из-за чего придется больше трудиться. Как бы то ни было, Девам стоит перенять привычки успешных людей, чтобы повысить доходы. Большая удача ждет этих людей в любви, но придется сделать выбор относительно того, какую сферу поставить в приоритет. Усидеть на двух стульях, к сожалению, не получится. Девам, вероятно, стоит следовать консервативным взглядам на этой неделе и прислушиваться к окружающим.
Весы
У Весов может пропасть всякое желание двигаться вперед. Вернуть мотивацию помогут вдохновляющие цитаты о предназначении и жизненном пути. Также сейчас ни в коем случае нельзя ставить никому ультиматумов, грубить, гнуть свою линию до последнего. Весам необходимо стать самой спокойной версией себя. Это гарантирует им отсутствие лишних проблем. Люди будут на взводе, а многим конфликты и вовсе принесут возможность сорвать на ком-то свою злость. Астрологи советуют Весам сохранять свою энергетику и не навлекать на себя беду.
Скорпион
Ночные светила высветят в Скорпионах всех их достоинства. Грозным оружием в борьбе за место под Солнцем станет не агрессия, а понимание и доброта. Помимо опасных дней 16, 18 и 21 мая будут и благоприятные — например, 19, 20 мая. В такие дни важно помнить об активности мозга по часам, чтобы знать, в какое время мозг работает быстрее. Это поможет в решении интеллектуальных задач. Физические кондиции Скорпионов будут в порядке. Поэтому можно отправляться на дачу, заниматься уборкой и ремонтом. Не нужно ограничивать себя в развлечениях и отдыхе.
Стрелец
Стрельцов могут доставать вспышки негатива. Отрицательные мысли могут появляться на ровном месте, особенно в первой половине недели. Особые техники подскажут, как от этих мыслей можно избавиться. Если на работе и в бизнесе пойдет что-то не так, не нужно спешить складывать полномочия. Возможно, пришло время обдумать дальнейшие действия и пересмотреть свои принципы. Это время глобальной перестройки и смены фокуса. Утратить контроль над ситуацией будет просто, но если Стрельцы останутся на плаву, это сделает их намного успешнее в обозримом будущем.
Козерог
Козерогам звезды и планеты помогут решить их кармические задачи. Это очень важная неделя — с какой точки зрения не посмотри. Ни в коем случае нельзя перекладывать ответственность на других людей. К проблемам лучше относиться философски — помня о том, что каждая из них делает нас сильнее. Также период с 16 по 22 мая идеально подходит для укрепления семейных уз. Стрельцам нужно больше времени проводить со второй половинкой, детьми, родителями. Представители данного Знака Зодиака очень нужны своим близким.
Водолей
Водолеям стоит начать неделю с чистки дома и души. Это важно, так как после коридора затмений может наступить черная полоса. Астрологи советуют Водолеям быть осторожнее в общении с токсичными людьми и самим не проявлять признаком токсичности. Не стоит добиваться поставленных целей манипуляциями и обманом. Вселенная заметит стремление Водолеев к доброте и обязательно наградит их за это. Больше всего везти будет тем, кто знает, чего хочет от жизни. Самыми уязвимыми будут Водолеи, находящиеся в поисках работы, увлечений и смысла жизни.
Рыбы
Рыбам стоит опасаться злых и токсичных людей. Представителям этого Знака стоит помнить о семи признаках того, что перед ними именно такой человек. При желании можно с головой окунуться в домашние дела и семейные проблемы. Также астрологи советуют получать новые знания — заниматься изучением языков, готовиться к экзаменам и так далее. Также можно попробовать изменить далеко идущие планы, ведь на этой неделе ночные светила постараются помочь Рыбам понять, что для них действительно важно, а что обладает лишь второстепенным значением.