Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая для всех знаков Зодиака

На этой неделе звезды и планеты далеко не в лучшем положении. Понедельник — время затмения, в среду и субботу ожидаются опасные соединения Марса с Нептуном и Солнца с Меркурием соответственно. Это значит, что хорошие дни будут смешаны с негативными. Согласно прогнозам, многим из нас удастся найти свое место в мире и предназначение. Пользуйтесь советами и практиками для раскрытия своего потенциала и обретения целей.

Овен

Овнам предстоит много новых знакомств, в том числе и романтических. Одиноким представителям данного Знака астрологи настоятельно рекомендуют предварительно проверять, есть ли будущее у отношений при помощи специального нумерологического расчета. Осторожность не помешает, ведь энергетическая обстановка не самая благоприятная. Это перспективное время для путешествий и поисков новой работы. У Овнов есть возможность полностью обновить свою жизнь, но придется постараться для того, чтобы реализовать задуманное.

Телец

Тельцам астрологи настоятельно не советуют менять планы в последнюю секунду. Необходимо следовать расписанию, утвержденному ранее. В противном случае могут возникать непредвиденные неурядицы. В понедельник и среду будет немало непредвиденных ситуаций и неприятных событий, поэтому Тельцам необходимо помнить о шести советах про то, как оставаться спокойными даже в сложных жизненных ситуациях. Сейчас нельзя выходить из себя, поскольку это чревато ухудшением обстановки во всех сферах жизни, особенно в работе и делах.

Близнецы

Вторая половина мая будет непростой, потому что Близнецам будут мешать окружающие люди. В это время представителям данного Знака стоит быть осторожнее с решениями, навязанными людьми. Лучше оставаться в уединении и поменьше находиться в окружении малознакомых или токсичных людей. Необходимо остерегаться деструктивных истин, которые может внушать общество. Это время самостоятельности и самодостаточности — в мыслях, в делах, в целях, во всем. В отношениях возможны измены и предательства из-за диссонанса звезд и планет.

Рак

Ракам необходимо как можно скорее поймать состояние потока. Звезды помогут его удержать и пронести вплоть до самого конца этой непростой недели. Это время сложно назвать благоприятным. Но оно многому научит представителей данного Знака. Эксперты утверждают, что успех будет сопутствовать не излишеству, а умеренности во всем. Это значит, что нужно работать, отдыхать, бывать дома и периодически покидать родные стены. «Всего понемногу» — это основной рецепт счастья на период с 16 по 22 мая. Раки могут сгладить острые углы и выйти победителями.

Лев