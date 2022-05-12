ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Стефан рассказал о своих эмоциях перед выступлением на Евровидении: «Мне кажется, что Италия подходит для меня»

- Поделись настроением и ощущениями по приезде в город Турин?

«Настроение просто супер! Атмосфера очень приятная: все позитивные, и, как мне кажется, все участники готовы ко второму полуфиналу!» - делится настроением Стефан с главной площадки песенного конкурса.

«Турин очень красивый город. Здесь прекрасная архитектура, приятные люди и, конечно, очень вкусная еда», - отмечает певец.

В самом деле, Стефану настолько понравилась жизнь в итальянском городе, что он теперь и сам не прочь остаться тут жить:

«Вообще круто. Мне нравится. Мне кажется, что Италия подходит для меня»

- Что ты делаешь в свое свободное время?

«Здесь его особо нет. На спорт времени нет. В основном, мы репетируем. Помимо этого, с нашей делегацией мы участвуем в различных пресс-конференциях и даем интервью».

- На твой взгляд, какая сейчас сцена, какое освещение? Что особенного, и как ты чувствуешь себя на ней?

«Нам удалось прорепетировать три раза, и, надеюсь, что во время главного выступления все пройдет достойно».