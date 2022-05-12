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Скончалась известная эстонская модель и сотрудница Kaubamaja Майе Рейер

Limon.ee
Скончалась известная эстонская модель и сотрудница Kaubamaja Майе Рейер
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Майе Рейер
Майе Рейер Фото: Saarte Hääl

Скончалась Майе Рейер, которая до солидного возраста проработала в Таллиннском универмаге, а также была моделью, сообщил Õhtuleht.

Кто из вас не встречал Майе Рейер? Наверняка, многие, кто ходит в таллиннский Kaubamaja, видели в парфюмерном магазине роскошную модель, которая явно выделялась среди остального персонала.

Майе Рейер родилась 5 мая 1940 года, ей было 82 года.

Фото: Toomas Volkmann
Фото: Toomas Volkmann

Редакция выражает соболезнования близким Майе.

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