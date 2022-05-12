Скончалась Майе Рейер, которая до солидного возраста проработала в Таллиннском универмаге, а также была моделью, сообщил Õhtuleht.
Скончалась известная эстонская модель и сотрудница Kaubamaja Майе Рейер
Скончалась известная эстонская модель и сотрудница Kaubamaja Майе Рейер
Кто из вас не встречал Майе Рейер? Наверняка, многие, кто ходит в таллиннский Kaubamaja, видели в парфюмерном магазине роскошную модель, которая явно выделялась среди остального персонала.
Майе Рейер родилась 5 мая 1940 года, ей было 82 года.
Редакция выражает соболезнования близким Майе.