Гороскоп на 11 мая 2022: Овнам – пророческие сны, Тельцам – потери, Козерогам – выигрыш

Овен

Сегодня Овнам стоит уделить больше внимания своему здоровью. Ваши жизненные силы ослаблены, подхватив простуду, вы надолго выйдете из строя. Стоит воздержаться и от физических нагрузок, повышается вероятность травм и переломов. Стоит быть осторожными и тем, кто за рулем. Во второй половине дня вы получите важные новости от родных из другого города. Сон может стать пророческим и исполнится на следующий день.

Телец

В этот день могут чаще возникать споры и разногласия, однако именно они помогают принять правильное решение, обдумав каждую точку зрения. Вы сможете найти выход из затруднительной ситуации. Сконцентрируйтесь на текущих делах, не стоит начинать работу над новыми проектами, не доведя до конца остальные задачи. Может поступить деловое предложение, которое сулит карьерный рост. В денежных вопросах лучше всего включить режим экономии и проявить осторожность – расточительность может привести к потерям.

Близнецы

Среда принесет Близнецам много интересных событий. Ваш нестандартный взгляд на жизнь помогает добиваться успеха там, где другие терпят фиаско. Активность и инициатива могут приблизить вас к желаемой должности, начальство отметит ваши старания. Благоприятный день, чтобы помириться с дорогими людьми и простить старые обиды. Во второй половине дня используйте возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Рак

В первой половине дня трудности могут прийти откуда их не ожидали. Новые проблемы могут появляться на работе и отнимать много времени и сил для их решения. Не исключены споры с руководством. После обеда ситуация меняется к лучшему, к вам возвращается бодрость духа, которая помогает не терять самообладание в сложных ситуациях. Это помогает добиться позитивных изменений.

Лев

Утром среды хорошо проходят встречи и обсуждения важных вопросов. Возможны интересные предложения делового и личного характера. Если вы согласитесь, то потом не пожалеете. Обязанностей прибавится, но если придерживаться четкого плана и не тратить время на пустяки, вы сможете все успеть. Вечером стоит избегать конфликтов и споров, они могут иметь серьезные последствия. Женщины-Львы могут познакомиться с интересным человеком.

Дева

Сегодня Девы смогут добиться успехов в профессиональной деятельности. Вы сможете продемонстрировать свои сильные стороны и деловые качества. Это поможет укрепить ваши позиции и привлечь на свою сторону влиятельных людей. Сделки в этот день принесут прибыль. Не исключены денежные поступления. Возможны перемены к лучшему в личных отношениях.

Весы

В этот день Весам сложно найти язык с окружающими. Даже люди, которые разделяли вашу точку зрения, сегодня занимают противоположную сторону. Не стоит вступать в споры с коллегами, испортив отношения, восстановить мир будет трудно. Не откладывайте запланированные дела и старайтесь все довести до конца. Незапланированные покупки будут неудачными.

Скорпион