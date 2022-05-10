Жители Эстонии недоумевают, как российская певица Клава Кока вообще может находиться в Эстонии, ведь в конце апреля правительство дало понять, что исполнителям, поддерживающим путинскую агрессию, здесь не место. Также возник вопрос, выступит ли певица в клубе Cathouse.
Концерт Клавы Коки, который должен был состояться в ночном клубе Cathouse, будет отменен из-за ее поддержки российской агрессии?
Соцсети пестрили фотографиями, на которых видно, что певица Клава Кока, поддержавшая агрессию Путина, находится в Эстонии. Например, певица выступала в Лужниках на концерте, посвященном седьмой годовщине аннексии Крыма, и это явный признак опасности для эстонцев, пишет Elu24.
Многим непонятно, как певица вообще смогла попасть в Эстонию, ведь правительство в конце апреля дало понять, что артистов, поддерживающих российскую агрессию, здесь не ждут. Однако есть подозрение, что певица здесь из-за того, что ее концерт, который должен был состояться в ночном клубе Cathouse в начале года, перенесен на май и Клава допущена к выступлению здесь.
Владелец Cathouse подтверждает, что концерт, который должен был состояться в феврале, был отменен из-за коронавируса и перенесен. Однако мероприятие не состоится именно потому, что артистка выступает за нападение России на Украину.