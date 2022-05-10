Ник Джонас и Приянка Чопра показали дочь. Она 100 дней провела в отделении интенсивной терапии

Путешествие каждой семьи уникально и требует определенной степени веры. Мы пережили несколько непростых месяцев, но, оглядываясь назад, мы понимаем, насколько драгоценным был каждый момент. Сейчас нас переполняет радость от того, что наша малышка наконец дома.