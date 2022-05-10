Сколько стоят гороскопы от именитых астрологов: выяснили стоимость от Глобы, Володиной и звёзд «​​Битвы экстрасенсов»

Известный астролог Василиса Володина – экс-звезда "Давай поженимся" проводит индивидуальные консультации за немалую сумму: от 2 000 евро до 4 000 евро.

Она делает прогноз на пять лет по всем сферам жизни, а также проанализирует текущую жизненную ситуацию и опишет возможные методы решения проблем.

Если звездную Володину вы финансово не потянете, то можно воспользоваться услугами сотрудников Астроцентра Василисы Володиной. Стоимость рассветов её сотрудников чуть ниже – в пандемию прогноз стоил 320 евро, а сейчас гороскоп подорожал - уже 373 евро.

Астролог Тамара Глоба не только составляет индивидуальные прогнозы, но и ведет обучение всех желающих. Стоимость курса "Основы астрологии" – 760 евро, есть версия и для продвинутых учеников – стоимость уже 1 400 евро.

Индивидуальные консультации Тамары по бизнес вопросам стоит 1300 евро.

Прогноз под названием «Солар» стоит 800 евро (онлайн) и 1 100 евро (личная встреча). Астролог расскажет, где лучше встречать свой солнечный год и просчитает прогноз на личный год во всех сферах: финансы, работа, здоровье, поездки, личная жизнь и в других делах.

Прогнозы от детей Глобы (сына Богдана и дочери Анны) начинаются от 266 евро.

Победитель шестого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Александр Литвин дает советы в разных формат.

Индивидуальные консультации экстрасенса по разным вопросам – от 266 евро.