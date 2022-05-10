Личные астрологические прогнозы становятся всё более и более популярными – узнаём, сколько стоит заказать индивидуальный расклад.
Сколько стоят гороскопы от именитых астрологов: выяснили стоимость от Глобы, Володиной и звёзд «Битвы экстрасенсов»
Известный астролог Василиса Володина – экс-звезда "Давай поженимся" проводит индивидуальные консультации за немалую сумму: от 2 000 евро до 4 000 евро.
Она делает прогноз на пять лет по всем сферам жизни, а также проанализирует текущую жизненную ситуацию и опишет возможные методы решения проблем.
Если звездную Володину вы финансово не потянете, то можно воспользоваться услугами сотрудников Астроцентра Василисы Володиной. Стоимость рассветов её сотрудников чуть ниже – в пандемию прогноз стоил 320 евро, а сейчас гороскоп подорожал - уже 373 евро.
Астролог Тамара Глоба не только составляет индивидуальные прогнозы, но и ведет обучение всех желающих. Стоимость курса "Основы астрологии" – 760 евро, есть версия и для продвинутых учеников – стоимость уже 1 400 евро.
Индивидуальные консультации Тамары по бизнес вопросам стоит 1300 евро.
Прогноз под названием «Солар» стоит 800 евро (онлайн) и 1 100 евро (личная встреча). Астролог расскажет, где лучше встречать свой солнечный год и просчитает прогноз на личный год во всех сферах: финансы, работа, здоровье, поездки, личная жизнь и в других делах.
Прогнозы от детей Глобы (сына Богдана и дочери Анны) начинаются от 266 евро.
Победитель шестого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Александр Литвин дает советы в разных формат.
Индивидуальные консультации экстрасенса по разным вопросам – от 266 евро.
Победитель 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос настолько популярна, что запускает марафон. Называется он так: денежный марафон с ритуальной частью «Деньги. Обладатель. Кубышка». Стоимость – 120 евро. Райдес обещает научить контролировать поток денежной энергии, найти деньги на свои запросы, обеспечить будущее семьи и т.д. Литвин и Райдос – самые популярные звезды «Битвы экстрасенсов». Но и у их менее звездных коллег по «битве» работы и денежных потоков хватает.