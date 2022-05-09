Здоровье Анны Седоковой резко ухудшилось

Скриншот из строит Анны Седоковой Фото: Инстаграм певицы

Звезда после переезда в другую страну получила серьезные проблемы со здоровьем. У нее обострилась хроническая болезнь. Это тяжелая форма крапивницы. Как рассказывала сама Анна, болезнь вылечить нельзя, но можно долго жить в ремиссии, что и было ранее.

Но в последнее время Седоковой стало значительно хуже, - пишут 7days.ru Коварный недуг уродует внешность певицы до неузнаваемости – она опухает и покрывается пятнами. Из-за этого она вынуждена сидеть дома взаперти в течение длительного времени.

С болезнью бывшая солистка «ВИА Гры» борется с помощью дорогого лекарства.

«Мое лекарство надо принимать раз в месяц, так что мы решили отметить. Несколько дней назад начали появляться маленькие пятнышки, это можно сравнить с летним дождиком. Но в моем случае я всегда знаю, что дальше начнется гроза»,- пожаловалась девушка в микроблоге.

В социальных сетях певица похвасталась, как ее опекает супруг – баскетболист Янис Тимма. Седокова обратилась к мужу со словами благодарности и отметила, что только он знает, какие таблетки ей нужно принимать и когда. «Бережно кормишь меня с руки», - отметила звезда.