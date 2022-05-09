10 мая пройдет первый полуфинал 66-о конкурса песни Евровидение, который состоится в Турине (Италия), благодаря победе Måneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме, Нидерланды. До этого Италия принимала у себя Евровидение в 1965 и 1991 годах. Второй полуфинал пройдет 12 мая, а финал - 14 мая. Эстонию в этом году представляет певец Stefan с песней Hope, который выступит во втором полуфинале. Портал Limon.ee будет следить за событиями на протяжении всей недели.