Гороскоп на 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

Овен

В понедельник, чтобы достичь успехов, Овнам нужно отступить от намеченного плана и стараться импровизировать, находя нестандартные методы решения вопросов. Сегодня вы сможете обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Обязанностей прибавится, однако сил, чтобы довести все начатое до конеца вам хватит. Не исключены денежные поступления, которые позволят порадовать близких приятными подарками.

Телец

Ваш серьезный подход к работе и практический взгляд на вещи помогают правильно оценить ситуацию и рационально использовать силы. Не исключены выгодные деловые предложения, которые необходимо хорошенько обдумать. Здесь важно не переоценить свои силы и возможности. В личной жизни будут только приятные сюрпризы, а вот в отношениях с родственниками и детьми может сквозить напряжение.

Близнецы

Непростой день для Близнецов. Сегодня стоит проявить максимальную осторожность в поездках. Не исключены потери ценных вещей и денег. Следите за документами. В средине дня возможны интересные знакомства, однако не спешите сразу доверять своим собеседникам. Стоит узнать их намерения получше. Остерегайтесь сплетен и интриг недоброжелателей за своей спиной. Вы сможете поставить всех завистников на место.

Рак

В этот день встреча с интересным человеком может положить начало красивой романтической истории. Важная информация, полученная сегодня, сможет пригодиться уже в ближайшем будущем. Деловые предложения обещают рост доходов и карьерное повышение. Во второй половине дня на вас навалятся домашние хлопоты, из-за которых придется перенести намеченную поездку. Близкий друг поделится хорошими известиями.

Лев

В понедельник Львам лучше не планировать ничего нового. Любые начинания не принесут ожидаемых результатов и заметной выгоды, лишь заберут много времени и сил. Решение глобальных вопросов стоит отложить на более благоприятный день. Ваши амбициозность напористость могут стать причиной ухудшения отношений с коллегами и любимыми людьми. Во второй половине дня на ваши плечи упадет решение бытовых вопросов.

Дева

Девам предстоит принять непростое решение, которое долго откладывали на потом. Даже если придется сжечь за собой мосты, это может быть единственным выходом из ситуации. Не стоит больше оттягивать неизбежное, так вы можете упустить шанс, который поможет улучшить жизнь. Свободных представителей знака ожидает судьбоносное знакомство.

Весы

Благодаря удачному стечению обстоятельств активные и деятельные Весы могут рассчитывать на успехи в профессиональной деятельности и карьерное продвижение. Сегодня вам во многом везет, стоит использовать эту возможность, чтобы реализовать задуманные планы и добиться желаемого. Возможны важные известия издалека.

Скорпион