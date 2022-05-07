Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака

Найти общий язык с теми, о ком пока мало что известно, тоже несложно. Тут очень помогает интуиция, нужно лишь прислушаться к ее подсказкам. Старые знакомые часто могут чем-то приятно удивить друг друга, и это внесет новые нотки в их отношения. Например, долгая дружба может неожиданно превратиться в бурный роман, пишет Dvorec.ru.

Овен

Отличный день для размышлений о важных и серьезных вещах. Вы часто замечаете то, на что прежде не обращали внимания, поэтому понимаете, где допустили ошибки. В первой половине дня хорошо начинать учебу: информация быстро запоминается. Новые для вас занятия дают шанс познакомиться с интересными людьми. Скорее всего, вскоре вы с ними подружитесь. Вторая половина дня – благоприятное время для спокойного отдыха. На этот период лучше не планировать каких-то особенно утомительных дел. Можно провести какие-то оздоровительные или расслабляющие процедуры. После них вы почувствуете себя гораздо лучше.

Телец

Не так-то легко сохранять спокойствие в начале дня. Окружающие не всегда ведут себя так, как вы ожидали – иногда их поступки ставят вас в тупик. Порой приходится делать над собой усилие, чтобы сдержать раздражение, не поссориться с теми, кто для вас важен. Многое дается проще, когда вы рассчитываете только на собственные силы, ни от кого не ждете поддержки. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вы видите возможности, которых прежде не замечали, и переходите от размышлений к конкретным действиям.

Близнецы

Начало дня будет беспокойным. Появляется много новых дел и задач, иногда вы просто не понимаете, за что стоит взяться в первую очередь. Помните: принимать решения лучше самостоятельно. Советы чаще просто сбивают с толку, чем помогают. К тому же окружающие часто не знают того, что известно вам, и делают неправильные выводы. Во второй половине дня будет возможность расслабиться, заняться тем, что вам нравится. Настроение заметно улучшится. В это же время будет шанс поговорить с человеком, общения с которым вам в последнее время очень не хватало.

Рак

Начало дня очень хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Это время отличных идей. Вскоре вы сможете собрать команду единомышленников, которые помогут в их реализации. Пока присмотритесь к окружающим. Возможно, что вы поймете, что кого-то недооценивали. Вероятны интересные предложения. Они могут касаться как работы, так и ваших увлечений. Вторая половина дня будет более спокойной. Но и она хороша. Радует общение с близкими, в семье происходят приятные события. Мелкие проблемы, изрядно досаждавшие вам в последнее время, решаются едва ли не сами собой.

Лев