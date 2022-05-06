"Мыла полы за 50 рублей ради кортошки фри": Бузова вспоминает годы бедности

Звезда признается — контрактов стало меньше, но она никогда не была транжиркой и рано научилась зарабатывать.

Для многих знаменитостей эта весна запомнится не пением птиц и первым теплом, а блокировкой сразу нескольких социальных сетей. Помимо потери подписчиков, были у этого события и другие серьезные последствия: звезды лишались не только миллионов фолловеров, но и рекламных контрактов.

Переход в Телеграм чуть сгладил ситуацию, но для многих оказался не таким триумфальным, как хотелось бы. В начале апреля коммуникационная группа Twiga опубликовала исследование, результаты которого были вполне предсказуемыми. После перехода на новую платформу знаменитости стали зарабатывать меньше, и прежде, чем они выйдут хотя бы на тот уровень, который был раньше — пройдет еще немало времени.

Выяснилось: сильнее всего «подешевела» реклама Клавы Коки. Сейчас певица за один пост получает на 750 тысяч рублей меньше, чем еще несколько месяцев назад. На втором месте среди пострадавших оказался блогер Гусейн Гасанов — он с каждой интеграции теряет до полумиллиона.

На удивление, в этом списке не оказалось Ольги Бузовой. В эксклюзивном интервью Woman.ru звезда рассказала: да, времена для нее наступили сложные, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки.

И хотя предложений от крупных брендов стало меньше, а соответственно — и денег, Ольга знает, как заработать свое. Она признается — бедности не боится, но сделает все возможное, чтобы она ее не коснулась.