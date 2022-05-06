Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака

Дева

Постарайтесь провести первую половину дня спокойно, по возможности избегая напряженных моментов и стрессовых ситуаций. Это подходящее время для размышлений о серьезных вещах. Многие Девы найдут ответы на вопросы, прежде не дававшие им покоя. Позже наступит время приятных сюрпризов, удачных совпадений. Не исключены встречи с людьми, о которых вы уже слышали много хорошего. Можно поговорить о многих интересных вещах. Вы наверняка произведете благоприятное впечатление. Для этого даже стараться особенно не нужно: просто ведите себя естественно и непринужденно.

Весы

День будет насыщенным и интересным. Вы чувствуете прилив сил, с энтузиазмом беретесь за новые дела. Преграды не останавливают вас, не заставляют отказаться от задуманного. Часто опыт и знания, полученные раньше, помогают вам справиться с тем, что оказалось не по силам другим. Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Порой вас не понимают даже люди, с которыми вы прежде отлично ладили. Будьте терпеливы и не горячитесь. Скорее всего, уже во второй половине дня станет совершенно ясно, как положить конец разногласиям и спорам, восстановить гармонию.

Скорпион

Осторожнее с деньгами. Этот день не подходит для того, чтобы в спешке заключать сделки, совершать незапланированные покупки. Вы склонны к расточительности, можете значительную сумму потратить на пустяки. Стоит обдумать важные шаги, которые вы собираетесь сделать в ближайшее время. Возможно, сейчас вы увидите какие-то детали, прежде остававшиеся незамеченными. День благоприятен для домашних дел; они не утомляют вас и не нагоняют тоску. Радует общение с близкими, вы легко находите с ними общий язык. Не исключено, что появится повод для небольшого семейного праздника.

Стрелец

Удачный день. Он отлично подходит для того, чтобы учиться, собирать и анализировать информацию, а также размышлять о том, что вы недавно узнали. Могут появиться новые планы. Стоит запастись терпением, потому что пройдет некоторое время, прежде чем вы сможете приступить к их реализации. День благоприятен с точки зрения финансов. Можно заключать сделки, покупать вещи для себя и близких. Вы сделаете правильный выбор, не потратите деньги зря. Вторая половина дня обещает неожиданные визиты, приятные сюрпризы и подарки.

Козерог

Отличный день, насыщенный и интересный, полный приятных неожиданностей. Вы отлично справляетесь со сложными делами, и неважно, знакомы они вам или приходится разбираться во всем на ходу. Во многом помогают давние союзники. Часто их идеи оказываются полезными, а предложения – толковыми. Хотя забот будет много, останется время и для отдыха, приятного общения с близкими. Вы находите массу простых, но очень эффективных способов порадовать себя и других. Правда, иногда это требует расходов. Но речь тут идет о суммах, которые не пробьют бреши в вашем бюджете.

Водолей

В начале дня вы можете быть раздражительными и нетерпеливыми, сердиться из-за пустяков, обижаться на всех вокруг. Но ситуация быстро меняется к лучшему, позитивные тенденции стремительно набирают силу. Появится возможность повидаться со старыми друзьями, найдется масса интересных тем для разговора, дел, которые увлекут вас по-настоящему. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Вечер подходит для романтического свидания, оно будет необычным и запоминающимся.

Рыбы