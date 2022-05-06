Важно правильно оценивать свои силы. Порой это довольно сложно: кажется, что можно добиться любого результата, одержать верх над сильным противником, сдвинуть горы и перевернуть мир, было бы желание. На деле это не совсем так. За трудные и ответственные дела не стоит браться в одиночку, тем более что найти помощников можно быстро, пишет Дворец.
Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака
Это подходящий день для того, чтобы отвлечься от рутины, постараться что-то изменить в привычном течении событий. Может быть полезно вернуться к каким-то старым делам, вспомнить о давних хобби.
Овен
Появляются хорошие идеи. Их может быть так много, что вы не сразу поймете, за что взяться в первую очередь. Доверьтесь интуиции, она обязательно подскажет, как лучше действовать. Имейте в виду: сегодня у вас есть шанс успешно завершить дела, с которыми прежде не удавалось справиться. Благоприятный день для общения с друзьями. От них вы можете узнать много интересного. И старые, и новые знакомые охотно делятся с вами своими замыслами, прислушиваются к советам, которые вы даете. Возможно, чужие планы натолкнут вас на какие-то интересные мысли, касающиеся собственного будущего.
Телец
Старайтесь не тратить слишком много времени на пустые разговоры, споры ни о чем. В ваших силах провести этот день плодотворно и интересно, справиться с накопившимися делами, успешно завершить то, чему было отдано немало сил. Постарайтесь как можно раньше определиться с планами на день; это избавит вас от многих неприятных моментов. Вечер обещает хорошие новости. Чаще всего они касаются не вас лично, а кого-то из близких. Настроение мгновенно улучшается. Вы понимаете, что нет причин волноваться за человека, который вам очень дорог.
Близнецы
Появляются новые интересы, да и к давным-давно знакомым делам вы стараетесь подойти не так, как раньше. Это часто помогает добиться успеха. Многих удивляет ваш необычный взгляд на вещи; наверняка найдутся желающие узнать вас получше. Будет шанс подружиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Вторая половина дня обещает приятные известия. Полученная информация может казаться вас лично или кого-то из самых близких людей, но в любом случае поднимет настроение и вдохновит. Вероятны небольшие денежные поступления.
Рак
В начале дня могут произойти какие-то неприятные события. Возможно, они огорчат вас или заставят волноваться. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается, и вы это чувствуете. Улучшается настроение, открывается все больше новых возможностей, к тому же вы неожиданно получаете поддержку, на которую даже рассчитывать не могли. Во второй половине дня могут сбыться какие-то давние желания. Это время хорошо подходит для того, чтобы строить планы. Вы верно оцениваете свои силы, понимаете, как могут развиваться события.
Лев
В первой половине дня эмоциональный фон будет напряженным. Нелегко сохранять самообладание, но вам это все же удается. Многим Львам в этом помогает опыт. Возникающие сегодня трудности ничуть не сложнее тех, с которыми представители знака прежде успешно справлялись. Постепенно ситуация меняется к лучшему, появляется все больше поводов для радости. Вторая половина дня проходит очень плодотворно. Наступает подходящий момент для того, чтобы взяться за какое-то сложное и серьезное дело. Вы отлично с ним справитесь.
Дева
Постарайтесь провести первую половину дня спокойно, по возможности избегая напряженных моментов и стрессовых ситуаций. Это подходящее время для размышлений о серьезных вещах. Многие Девы найдут ответы на вопросы, прежде не дававшие им покоя. Позже наступит время приятных сюрпризов, удачных совпадений. Не исключены встречи с людьми, о которых вы уже слышали много хорошего. Можно поговорить о многих интересных вещах. Вы наверняка произведете благоприятное впечатление. Для этого даже стараться особенно не нужно: просто ведите себя естественно и непринужденно.
Весы
День будет насыщенным и интересным. Вы чувствуете прилив сил, с энтузиазмом беретесь за новые дела. Преграды не останавливают вас, не заставляют отказаться от задуманного. Часто опыт и знания, полученные раньше, помогают вам справиться с тем, что оказалось не по силам другим. Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Порой вас не понимают даже люди, с которыми вы прежде отлично ладили. Будьте терпеливы и не горячитесь. Скорее всего, уже во второй половине дня станет совершенно ясно, как положить конец разногласиям и спорам, восстановить гармонию.
Скорпион
Осторожнее с деньгами. Этот день не подходит для того, чтобы в спешке заключать сделки, совершать незапланированные покупки. Вы склонны к расточительности, можете значительную сумму потратить на пустяки. Стоит обдумать важные шаги, которые вы собираетесь сделать в ближайшее время. Возможно, сейчас вы увидите какие-то детали, прежде остававшиеся незамеченными. День благоприятен для домашних дел; они не утомляют вас и не нагоняют тоску. Радует общение с близкими, вы легко находите с ними общий язык. Не исключено, что появится повод для небольшого семейного праздника.
Стрелец
Удачный день. Он отлично подходит для того, чтобы учиться, собирать и анализировать информацию, а также размышлять о том, что вы недавно узнали. Могут появиться новые планы. Стоит запастись терпением, потому что пройдет некоторое время, прежде чем вы сможете приступить к их реализации. День благоприятен с точки зрения финансов. Можно заключать сделки, покупать вещи для себя и близких. Вы сделаете правильный выбор, не потратите деньги зря. Вторая половина дня обещает неожиданные визиты, приятные сюрпризы и подарки.
Козерог
Отличный день, насыщенный и интересный, полный приятных неожиданностей. Вы отлично справляетесь со сложными делами, и неважно, знакомы они вам или приходится разбираться во всем на ходу. Во многом помогают давние союзники. Часто их идеи оказываются полезными, а предложения – толковыми. Хотя забот будет много, останется время и для отдыха, приятного общения с близкими. Вы находите массу простых, но очень эффективных способов порадовать себя и других. Правда, иногда это требует расходов. Но речь тут идет о суммах, которые не пробьют бреши в вашем бюджете.
Водолей
В начале дня вы можете быть раздражительными и нетерпеливыми, сердиться из-за пустяков, обижаться на всех вокруг. Но ситуация быстро меняется к лучшему, позитивные тенденции стремительно набирают силу. Появится возможность повидаться со старыми друзьями, найдется масса интересных тем для разговора, дел, которые увлекут вас по-настоящему. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Вечер подходит для романтического свидания, оно будет необычным и запоминающимся.
Рыбы
Начало дня может быть трудноватым, особенно у тех, кто строил на это время большие планы. Не все складывается так, как вы рассчитывали. Будьте готовы импровизировать: это не только помогает достичь успеха, но и очень вдохновляет. Оригинальность ваших суждений нравится окружающим. Возможно, именно благодаря ей вы найдете новых союзников. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для того, чтобы вернуться к каким-то прежним занятиям, завершить дело, которому было отдано много сил. Активный отдых бодрит и вдохновляет.