ФОТО ⟩ Уставшая ждать прихода весны Кая Каллас взяла дело в свои руки

«Мы все можем помочь весне прийти быстрее. В течение многих лет люди из моей родной Партии реформ имеют традицию сажать всем на радость желтые анютины глазки. Прекрасный всплеск цвета, когда природа превращается из черно-белой в цветную. Я потратила две минуты перед собранием, чтобы посадить цветок – и так каждую весну», – подписала снимок Кая Каллас.