Нашелся покупатель на замок Пугачевой и Галкина за 10 миллионов долларов

Алла Пугачева и Максим Галкин, которые с недавних пор живут в израильской Кесарии, готовы распрощаться со своим замком в подмосковной деревне Грязь. СМИ удалось выяснить, что новому хозяину шестиэтажного особняка придется выложить за него десять миллионов долларов.

Намерение приобрести уникальный особняк выразила популярная певица, модель и светская львица Алена Кравец. Она живет неподалеку и, кажется, знает довольно много об имуществе Пугачевой. Однако она не уверена, что слухи о продаже замка правдивы. «... У них есть большая квартира в центре Москвы, вряд ли эстрадная семья «номер 1» будет продавать этот замок, где все сделано с большой фантазией и любовью. Но, если вдруг, то я хотела бы быть первой в очереди на покупку – очень заманчиво приобрести этот шедевр вкуса и архитектуры», - заявила Кравец журналистам.

По словам звезды Сети, в настоящий момент резиденция Аллы Борисовны и Максима не пустует. Охрана продолжает следить за участком, а остальной персонал временно отправлен в оплачиваемый отпуск. Алена отметила, что хорошую прислугу знаменитости стараются держать при себе до последнего. "У таких людей обслуживающий персонал живет десятилетиями – вспомнить хотя бы ту же домработницу Люсю, которая почти 30 лет жила с Пугачевой, а потом и с Киркоровым. Эти люди становятся членами семьи и знают самые большие тайны", - пояснила Кравец.

На сумму, вырученную от продажи замка, супруги легко купят новое жилье в Израиле. И не одно! Получается, пара серьезно обживается вдали от родины – Примадонна проходит лечение, а ее муж уже активно работает: совсем скоро Галкин поедет по городам с концертами для местных русских.

Teleprogramma.pro изучили цены на недвижимость в Кесарии и узнали, что в среднем они составляют 150 миллионов рублей (2 158 750 евро по состоянию на 04.05.2022) – этой суммы достаточно для того, чтобы стать владельцем комфортного дома с видом на море. Есть предложения и поинтереснее: например, совсем новый шестикомнатный коттедж с собственным бассейном и большим садом обойдется в 400 миллионов рублей (5 756 660 евро по состоянию на 04.05.2022) – все равно значительно дешевле, чем замок в Грязи.

Вряд ли для жизни Примадонна выберет Тель-Авив или другой город. В Кесарии ей нравится: уже много лет Алла Борисовна останавливается рядом с любимой клиникой, чтобы у местных врачей была возможность приходить к ней на дом.

К тому же, в крупных городах – Тель-Авиве и Иерусалиме – очень шумно и всегда полно туристов. А Примадонна уже давно стала ценить комфорт и спокойствие. Даже при планировании своего бессрочного отпуска вопрос о жилье был решен моментально – только Кесария, только домик возле клиники.

Однако назвать Кесарию глухой провинцией нельзя. Это место давно стало излюбленным курортом среди европейских и российских олигархов, а цены здесь не меньше московских. Сутки проживания на семейной вилле с двумя спальнями и видом на пляж обойдутся примерно в сорок пять тысяч рублей.

Пугачева к комфорту привыкла и ограничивать себя скромной недвижимостью явно не станет. Ее любимая вилла в Кесарии оценивается в 550 миллионов рублей (7 915 410 евро по состоянию на 04.05.2022). За аренду трехэтажного дома с десятком спальных комнат и собственным бассейном супруги отдают больше миллиона рублей (14 390 евро по состоянию на 04.05.2022) в месяц.