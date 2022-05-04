Гороскоп на 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны

Овен

В этот день для Овнов будут складываться благоприятные обстоятельства. Вы сможете достичь запланированных целей, а ситуация будет меняться молниеносно, что не даст заскучать. Не стоит торопиться, принимая важные решения, у вас есть время обдумать все последствия и преимущества. Не исключены денежные поступления. Финансовая поддержка может прийти от родственников. Во второй половине дня вас могут ожидать приятные перемены в личной жизни.

Телец

Тельцам в четверг не стоит рассчитывать на особое покровительство высших сил. Вы сможете достичь успехов, приложив максимальные усилия. Проявите осторожность, если вам предлагают помощь малознакомые люди, их намерения могут быть не такими чистыми, как они хотят это преподнести. В отношениях с близкими людьми полное взаимопонимание. Проведите этот вечер в компании любимого человека.

Близнецы

Близнецам стоит ожидать заметные перемены к лучшему в личной жизни. Стоит поговорить по душам со своей второй половинкой, вам удастся решить наболевшие проблемы и достичь компромисса. Одиноких представителей знака ждет судьбоносная встреча. Однако для этого нужно проявить активность. Неудачными будут покупки, вы склонны потратить больше. Все важные дела стоит закончить в первой половине дня.

Рак

Жизненная энергия Раков на высоте и это позволяет достигать больших успехов в профессиональной деятельности. Благоприятный день для заключения сделок, они принесут солидную прибыль в будущем. В отношениях с окружающими прислушивайтесь к интуиции, она подскажет, кому стоит доверять, а от кого держаться подальше. Хороший день для восстановления утраченных связей и примирения с дорогими людьми.

Лев

Неблагоприятное стечение обстоятельств не позволит изменить ход событий в вашу пользу. Мелкие неприятности будут сопровождать Львов целый день. Не стоит браться за новые дела, лучше посвятите этот день подведению итогов и задачам, которые откладывались в долгий ящик. Одиноким представителям знака звезды сулят судьбоносную встречу. Однако не спешите делиться с друзьями подробностями личной жизни.

Дева

Сегодня Девы не только быстро справляются с поставленными задачами, но и успевают помогать другим. Вы сможете повысить свой авторитет в глазах коллег и начальства, к вашему мнению будут прислушиваться. Знакомства в этот день вряд ли будут иметь серьезное продолжение. Возможно, вам удастся рпримирить двух врагов. Вы сможете найти убедительные аргументы для прекращения вражды и споров.

Весы

В этот день перед Весами открываются новые возможности и перспективы. Не исключено заманчивое деловое предложение, которое сможет улучшить материальное благосостояние. Ваша осторожность помогает обойти ловушки, которые могут расставлять ваши недоброжелатели. Давний конфликт разрешится в вашу пользу. Новые знакомства подарят вам позитивные эмоции и вречатления.

Скорпион

Скорпионам не стоит спешить с реализацией новых проектов. Перемены в профессиональной деятельности также следует отложить на более благоприятное время. Старайтесь не привлекать к себе слишком много внимания, в этот день лучше не "отсвечивать", чтобы не напороться на неприятности. В отношениях с любимым человеком царит напряжение, а близкие люди склонны больше критиковать вас, чем относиться с пониманием.

Стрелец

В этот день Стрельцам не стоит взваливать слишком многое на свои плечи. Займитесь наиболее важными для вас делами и не стесняйтесь просить о помощи близких друзей и родственников. Будьте осторожны с деньгами, особенно в деле приобретений и оформления документов. Сон сегодня может сбться через неделю.

Козерог

Трудности и досадные недоразумения могут подстерегать Козерогов с утра, однако ближе к обеду ситуация улучшится и будут преобладать позитивные тенденции. На вас навалится много дел, но энергии хватит на то, чтобы достичь поставленных целей. Возможны неожиданные встречи с людьми, с которыми долго были в ссоре. Нужно подумать, действительно ли вы хотите возобновить с ними отношения.

Водолей

В четверг Водолеям улыбнется удача в финансовых делах. Ваше материальное положение может значительно улучшиться благодаря счастливому случаю. В профессиональной деятельности вы сможете достичь максимальных результатов и обеспечить себе карьерное продвижение. Советы друзей могут оказаться полезными. Благоприятный день для заключения брака.

Рыбы