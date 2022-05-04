ФОТО ⟩ Неожиданный гость посетил любимый домашний ресторан MerMer

Чудесные ароматы, исходившие из кухни домашнего ресторана MerMer в Колга-Аабла, волость Куусалу, привлекли одного особенно приятного гостя, а владельцы ресторана успели запечатлеть эту необычную картину.

А именно, за окном ресторана владельцы увидели лису, которая была далеко не пугливой, а даже наоборот! Лисица даже залезла на окно, чтобы лучше видеть, что происходит внутри.

Владелец домашнего ресторана подтвердил Elu24, что это был случайный гость.

Тем не менее, это фото привлекло большое внимание в соцсетях. «Отличное фото - его мог бы увидеть весь мир!» - написано в комментарии к снимку. «Храбрый лис сошел с ума!» - говорится в другом комментарии.