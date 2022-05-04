ФОТО! ⟩ В Таллинне прошло педагогическое шоу Димы Зицера «Любовь, воспитание и снова любовь...»

В Таллинне прошло благотворительное мероприятие, организованное еврейской религиозной общиной Эстонии, в поддержку детей Украины: педагогическое шоу Димы Зицера "Любовь, воспитание... и снова любовь"

Два с половиной часа разбора животрепещущих вопросов о воспитании детей. Лёгка ирония, сильнейший юмор, анализ конкретных ситуаций, компетенция и ёмкость ответов - в этот вечер было всё: от заразительного смеха до слёз осознания.