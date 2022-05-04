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КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Дочь эстонской королевы уколов красоты практически невозможно отличить от знаменитой матери

Limon.ee
Дочь эстонской королевы уколов красоты практически невозможно отличить от знаменитой матери
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Марью Карин
Марью Карин Фото: Konstantin Sednev

Марью Карин, известная как эстонская королева уколов красоты, в январе отпраздновала свое 45-летие. Теперь же она поделилась красивым фото себя и своей дочери в социальных сетях. Оказывается, мать и дочь очень похожи.

Марью Карин, владелица салона красоты собственного имени, и ее старшая дочь Диана Тенисте позируют вместе на красивой фотографии, опубликованной в Instagram, на которой очень хорошо видно, насколько на самом деле похожи мать и дочь. «Как сестры!» - пишут в комментариях.

Не считая цвета волос, черты лица матери и дочери действительно очень похожи.

Старшая дочь Марью Карин Диана Тенисте получила свое первое высшее бизнес-образование в датском университете. Она работает менеджером в интерне-магазине матери.

Кроме того, она работает тренером по мотивации. «Вот почему я знаю, что есть потребность в таких привычках ментально, которые побуждали бы вас не получать больше».

Помимо этого, Диана изучает уход за больными, а также работает волонтером в качестве сиделки. «Вначале пандемии волонтеров перестали пускать, тогда я взяла еще курсы сиделки. В то время я был на первом курсе».

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