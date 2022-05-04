Эрика Кирпу, получившая в прошлом году золотую медаль по фехтованию, радуется в социальных сетях, что сбылось одно из ее детских желаний.
ФОТО ⟩ Одно из детских желаний олимпийской чемпионки Эрики Кирпу исполнилось
Одно из детских желаний олимпийской чемпионки Эрики Кирпу исполнилось
Фехтовальщица Эрика Кирпу наслаждается отдыхом в излюбленном эстонскими жителями месте в Египте.
Спортсменка балует поклонников в Instagram горячими фото прямо у каирских пирамид.
В подписи к фотосерии Кирпу признается, что сбылось одно из ее желаний.
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В декабре прошлого года Кирпу посетила гала-концерт «Звезды спортивного года» со своим возлюбленным из Италии.
Энрико Гароццо тоже фехтовальщик, и он также получил серебряную медаль на Олимпийских играх.
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