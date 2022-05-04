Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака

Дева

Начало дня благоприятно. Можно браться за сложные дела. У вас многое получается отлично, работа спорится, нет причин сомневаться в успехе даже самых смелых начинаний. К тому же вы отлично ладите с окружающими, и они часто вовремя приходят на помощь, поддерживают ваши идеи. Вторая половина дня тоже будет неплохой, но пройдет гораздо спокойнее. Это хорошее время для того, чтобы завершить старые дела, а также разобраться с какими-то мелкими задачами, до которых долго не доходили руки. Многие Девы вздохнут свободнее, расставшись с грузом нерешенных вопросов.

Весы

Мелкие недоразумения и трудности возможны, но влияние позитивных тенденций все же будет достаточно сильным. Благодаря ему вы добьетесь отличных результатов во многих делах. У вас будет шанс справиться с тем, что прежде не получалось. Наверняка пригодится опыт, который вы успели получить за прошедшие несколько недель. Становится заметно проще ладить с людьми, с которыми вы прежде не могли найти общий язык. Недопонимание остается в прошлом, сейчас можно договориться о сотрудничестве или подружиться.

Скорпион

Вас ждет насыщенный день, полный позитивных эмоций и ярких впечатлений. Он хорошо подходит для того, чтобы отправиться в поездку, сменить обстановку. Но даже если вы не побываете в новых местах, наверняка будет масса поводов для удивления и радости. Рутинные дела могут казаться более скучными и утомительными, чем обычно. Но вы все же отлично с ними справитесь, добьетесь отличного результата и не допустите ошибок, на исправление которых пришлось бы тратить много времени. Вы предпочитаете обходиться без помощников, но если они вам потребуются, то наверняка найдутся.

Стрелец

Благоприятный день для общения. И деловые, и личные встречи проходят хорошо. Вы легко находите подход к очень разным людям, часто догадываетесь о том, что они хотят от вас услышать. Если вам понадобятся союзники, найти их будет нетрудно. Напоминают о себе старые знакомые, общение с ними очень радует. Старайтесь избегать переутомления. Не лишним будет сделать небольшую паузу в делах, чтобы развеяться, сменить обстановку. Хорошо складываются небольшие поездки, прогулки по новым местам вдохновляют.

Козерог

Начало дня будет интересным и вдохновляющим. Если вы давно хотели взяться за какое-то новое дело, переходите к решительным действиям – вскоре вы добьетесь первых успехов. Вероятны интересные предложения. Часто они исходят от необычных людей, с которыми бесконечно увлекательно иметь дело. Не упустите возможность получить полезный опыт. Вечер порадует неожиданным, но приятным визитом, или даст возможность пообщаться с человеком, по которому вы в последнее время скучали. Некоторые Козерог найдут неожиданный и очень остроумный способ порадовать близких, поднять им настроение.

Водолей

Не все дается так просто, как хотелось бы. Этот день требует взвешенных решений, обдуманных поступков. Важно не поддаваться на провокации и сохранять самообладание, как бы ни вели себя окружающие. Помните, что не все советы хороши. Лучше руководствоваться собственным здравым смыслом и опытом. Во второй половине дня возможны какие-то незапланированные встречи. Вы наверняка будете им рады. Стоит уделить внимание человеку, который вам особенно дорог. Сегодня он особенно нуждается в вашей поддержке.

Рыбы