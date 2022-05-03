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ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО ⟩ Тела убитых под Харьковом российских солдат выложили в форме буквы Z

Инна-Катрин Хейн
, Журналист Elu24
Тела убитых под Харьковом российских солдат выложили в форме буквы Z
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В Украине под Харьковом убитые солдаты, которых считают россиянами, расположены в форме буквы Z. Неизвестно, кто это сделал и зачем. Буква Z символизирует вторжение России в Украину.
В Украине под Харьковом убитые солдаты, которых считают россиянами, расположены в форме буквы Z. Неизвестно, кто это сделал и зачем. Буква Z символизирует вторжение России в Украину. Фото: AP Photo/Felipe Dana/Scanpix

Украинской армии удалось отвоевать села близ Харькова, второго по величине города страны. Журналисты информационного агентства Associated Press (AP), посетившие этот район, сказали, что шокирует то, что тела некоторых из погибших солдат были расположены в форме буквы Z. Буква Z – символ российской агрессии на боевых машинах и солдатской форме. По данным журналистов, это были российские солдаты, на что указывала их форма и белая лента на руках.

Позже украинские спасатели вывезли тела с передовой. Предпринимаются попытки идентифицировать их и сообщить об их смерти близким. По словам журналистов, рядом с погибшими солдатами была символика российской армии и средства первой помощи.

В Украине под Харьковом убитые солдаты, которых считают россиянами, расположены в форме буквы Z. Неизвестно, кто это сделал и зачем. Буква Z символизирует вторжение России в Украину.
В Украине под Харьковом убитые солдаты, которых считают россиянами, расположены в форме буквы Z. Неизвестно, кто это сделал и зачем. Буква Z символизирует вторжение России в Украину. Фото: AP Photo/Felipe Dana/Scanpix

Точно неизвестно, как были убиты эти солдаты и кто положил их тела в форме буквы Z.

Журналисты AP также видели погибшего солдата в форме украинской армии. Украинцы обыскали его и нашли удостоверение личности, свидетельствующее о том, что он был военнослужащим российской армии. По версии украинских военных, этот мужчина мог быть диверсантом.

По данным американской разведки, российские войска отступили на 40 километров от Харькова.

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