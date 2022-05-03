Репетиции выступлений на Евровидении-2022 только начались, но без драмы не обошлось. А именно, предположительно, бельмом на глазу для организаторов вокального конкурса стало выступление албанской певицы.
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ОЧЕРЕДНАЯ ДРАМА НА ЕВРОВИДЕНИИ! ⟩ Чувственные фото представительницы Албании на Евровидении-2022 вызвали большие споры в Сети
Чувственные фото представительницы Албании на Евровидении-2022 вызвали большие споры в Сети
В этом году Албанию на Евровидении будет представлять 32-летняя Ронела Хаяти со своей чувственной песней Sekret.