ФОТО И ВИДЕО ⟩ Два года спустя на Ибице вновь начали проводить вечеринки

В ночных клубах и рядом с ними было много людей, потому что всем хотелось снова стать частью знаменитой ночной жизни. Два самых известных ночных клуба Ushuaia и Hi Ibiza были особенно переполнены.

На испанском острове Ибица ночные клубы вновь открылись 30 апреля более двух лет коронавирусных ограничений. Фото: REUTERS/Nacho Doce/Scanpix

Во время пандемии коронавируса с Балеарских островов, в том числе с Ибицы, совсем пропали туристы. Но теперь местные жители надеются, что тяжелые времена позади и туристы быстро вернутся на остров. В любом случае, первые любители вечеринок уже на острове, но ожидаются и любители загорать.

На эту Пасху на Ибице было зарегистрировано больше туристов, чем до пандемии.

На испанском острове Ибица ночные клубы вновь открылись 30 апреля более двух лет коронавирусных ограничений. Фото: REUTERS/Nacho Doce/Scanpix

Хотя ночные клубы были закрыты в последние два года из-за пандемии, прошлым летом на Балеарские острова приехали миллионы туристов, чтобы насладиться местной едой и культурой.