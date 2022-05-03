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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наш Джеймс Бонд: эстонский бизнесмен разъезжает по Таллинну на Aston Martin за 250 000 долларов

Heidi Ruul Taavi Sepp Limon.ee
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Наш Джеймс Бонд: эстонский бизнесмен разъезжает по Таллинну на Aston Martin за 250 000 долларов
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Jaanus Rahumägi külastas Riigikogu
Jaanus Rahumägi külastas Riigikogu Фото: Taavi Sepp

Яанус Рахумяги (58 лет), много лет занимающийся охранным бизнесом, в прошлом году очень гордился тем, что приобрел Aston Martin. Стоимость такой машинки - почти четверть миллиона долларов. Смотрите, в объектив камеры Elu24 наконец-то попал Рахумяги со своей потрясающе красивой и мощной машиной.

Предприниматель Яанус Рахумяги был замечен на улице Старого города. Легендарный агент 007 Джеймс Бонд тоже рассекал на Aston Martin в серии «007: Спектр».

Aston Martin DB11 5.2 с двойным турбонаддувом AMR — единственная модель Aston Martin с 5,2-литровым двигателем, выпущенная в 2020 году. Номерной знак ESC - это название охранной фирмы Рахумяги.

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