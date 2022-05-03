Летом 2022 года ночные светила принесут многим из нас финансовую удачу. Конечно, нам с вами придется приложить определенные усилия для достижения успеха, но некоторым Знакам будет везти чуточку больше. Именно о них и рассказали астрологи сайта dailyhoro.ru.
Знаки Зодиака, которые разбогатеют летом 2022 года
Богатство — это не удача, а умение следовать золотым правилам финансового успеха. В этой сфере не нужно изобретать заново колесо — все возможные пути к успеху давным-давно известны. Вам нужно лишь найти в себе силы, чтобы сменить курс, если он неправильный.
Телец, Весы и Рыбы
Эти три знака Зодиака объединены в одну группу, поскольку все они находятся под управлением Венеры, которая этим летом будет в довольно благоприятном положении — по крайней мере до 11 августа, пока не перейдет в знак Льва.
Стоит отметить, что эта планета управляет не только любовью и сферой отношений. Ей подвластна наша с вами энергетика. Именно положение Венеры во многом определяет то, насколько мы с вами будем сильными, активными и готовыми сворачивать горы ради достижения целей. Они определяет на эмоциональное состояние, а физическое. Это значит, что Тельцам, Весами Рыбам очень повезет в тех сферах, в которых нужно постоянно двигаться, либо вовсе работать руками.
Большие деньги и прорыв в карьере ждет спортсменов, рожденных под этими тремя знаками Зодиака. Они могут показывать наилучшие результаты. Это лето для них будет являться крайне плодотворным. Если в планах было установление новых рекордов, то лучше времени просто не придумать.
Стоит отметить, что Венера не любит жадных людей. Если Весы и Рыбы крайне щедрые люди, то у Тельцов могут возникнуть проблемы. Им нужно срочно побороть желание забирать себе всё без остатка. Если они научатся делиться с окружающими полезной информацией и будут оказывать помощь, то им однозначно воздастся за это.
Водолей, Дева, Близнецы
На страже финансовой удачи у этих людей стоит Меркурий, который будет крайне позитивным и сильным, хоть и не всегда. Тем не менее, планета будет большую часть времени весьма сильной. Особенно важно отметить тот факт, что Меркурий этим летом окажется в ретроградном положении лишь первые три дня июня. Всё остальное время планета будет двигаться в прямом направлении. Это отличные новости для Водолеев, Дев и Близнецов.
В связи с хорошим положением финансовой планеты люди этих трех знаков Зодиака могут рассчитывать на удачные покупки, на очень быстрое достижение успехов в каких-то новых для них сферах. Можно заниматься поисками новых источников дохода, продвигать свои идеи.
Также представители данных знаков могут открывать собственный бизнес, вкладывать большое количество средств в недвижимость, менять валюту. Меркурий улучшит память этих людей, поэтому им можно будет заниматься изучением чего-то нового.