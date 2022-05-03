Знаки Зодиака, которые разбогатеют летом 2022 года

Богатство — это не удача, а умение следовать золотым правилам финансового успеха. В этой сфере не нужно изобретать заново колесо — все возможные пути к успеху давным-давно известны. Вам нужно лишь найти в себе силы, чтобы сменить курс, если он неправильный.

Телец, Весы и Рыбы

Эти три знака Зодиака объединены в одну группу, поскольку все они находятся под управлением Венеры, которая этим летом будет в довольно благоприятном положении — по крайней мере до 11 августа, пока не перейдет в знак Льва.

Стоит отметить, что эта планета управляет не только любовью и сферой отношений. Ей подвластна наша с вами энергетика. Именно положение Венеры во многом определяет то, насколько мы с вами будем сильными, активными и готовыми сворачивать горы ради достижения целей. Они определяет на эмоциональное состояние, а физическое. Это значит, что Тельцам, Весами Рыбам очень повезет в тех сферах, в которых нужно постоянно двигаться, либо вовсе работать руками.

Большие деньги и прорыв в карьере ждет спортсменов, рожденных под этими тремя знаками Зодиака. Они могут показывать наилучшие результаты. Это лето для них будет являться крайне плодотворным. Если в планах было установление новых рекордов, то лучше времени просто не придумать.

Это очень хорошее время и для тяжелой интеллектуальной работы, требующей концентрации внимания. Венера даст сил оставаться продуктивными всем, кто должен много и усердно трудиться.

Стоит отметить, что Венера не любит жадных людей. Если Весы и Рыбы крайне щедрые люди, то у Тельцов могут возникнуть проблемы. Им нужно срочно побороть желание забирать себе всё без остатка. Если они научатся делиться с окружающими полезной информацией и будут оказывать помощь, то им однозначно воздастся за это.

Водолей, Дева, Близнецы

На страже финансовой удачи у этих людей стоит Меркурий, который будет крайне позитивным и сильным, хоть и не всегда. Тем не менее, планета будет большую часть времени весьма сильной. Особенно важно отметить тот факт, что Меркурий этим летом окажется в ретроградном положении лишь первые три дня июня. Всё остальное время планета будет двигаться в прямом направлении. Это отличные новости для Водолеев, Дев и Близнецов.

В связи с хорошим положением финансовой планеты люди этих трех знаков Зодиака могут рассчитывать на удачные покупки, на очень быстрое достижение успехов в каких-то новых для них сферах. Можно заниматься поисками новых источников дохода, продвигать свои идеи.

Также представители данных знаков могут открывать собственный бизнес, вкладывать большое количество средств в недвижимость, менять валюту. Меркурий улучшит память этих людей, поэтому им можно будет заниматься изучением чего-то нового.