РОСКОШЬ ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Met Gala 2022: лучшие женские наряды бала Института костюма

Первый понедельник мая — важное событие в мире моды. Именно в эту дату каждый год с 1948 года проходит мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорк. Для звезд приглашение на Met Ball — символ признания в высших кругах. Только знаменитостям А-листа удается получить приглашение от дизайнеров. Тема бала приурочена к выставке, которая и стартует в ночь Met Gala. В этом году экспозиция посвящена «Позолоченному гламуру». Ностальгия по нулевым не обошла стороной и это важное событие, передает marieclaire.ru.

Не многие знают, но на Met Gala действительно непросто попасть. Билет стоит около 25 тысяч долларов, а бронь столика обходится брендам в 200-300 тысяч долларов. Креативные директора модных брендов приглашают своих муз и топовых селебрити, чтобы те облачились в их лучшие наряды. Большинство образов — кастомные, то есть созданы специально для этого события и конкретной знаменитости. В последнее время многие представители модного сообщества раскритиковали бал Института костюма: по мнению критиков дизайнеры и звезды в погоне за хайпом совершенно забывают о красоте и смысле моды, облачаясь в такие наряды, которые потом могут стать мемом. Вроде прошлогоднего черного наряда Ким Кардашьян. Но как бы то ни было, Met Ball все еще считается одним из самых престижных мероприятий, да и средства, собранные на балу, идут на поддержку Института костюма Метрополитен-музея. Показываем, как выглядели самые модные гости Met Gala 2022.