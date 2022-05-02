До начала «Евровидения» остались считанные дни, и 2 мая певец Стефан Айрапетян вылетил в Турин. Проводить певца в таллиннский аэропорт, помимо журналистов и фанатов, приехали и местные знаменитости.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонского певца Стефана проводили на «Евровидение»
Эстонского певца Стефана проводили на «Евровидение»
Помимо Стефана, в Италию едет его девушка Виктория и семья. «Сестра сказала, что придет смотреть только финал. Я не знаю, это она так в меня верит или ей просто лень смотреть полуфинал», – посмеялся мужчина в эфире радио MyHits в прошлую пятницу.
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