ФОТО ⟩ Эстонская певица Ника Марула покоряет экстремальные волны Шри-Ланки

«Экстремальные виды спорта стали частью моей жизни. На Шри-Ланке мне удалось попасть в настоящую мясорубку с волнами в 3-4 метра. Сложность в том, что борд нужно переворачивать, когда на встречу летит огромная волна и нырять под нее спиной с доской. Когда я смотрела навстречу этим волнам, меня периодически охватывала паника и даже пару раз я получила доской по голове прикусив язык в кровь. Были ситуации, когда меня крутило в пенке как в стиральной машине. Несмотря на весь этот путь я влюбилась в серфинг и обязательно еще не раз встану на него».