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ФОТО ⟩ Эстонская певица Ника Марула покоряет экстремальные волны Шри-Ланки

Limon.ee
Эстонская певица Ника Марула покоряет экстремальные волны Шри-Ланки
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Ника Марула
Ника Марула Фото: Remo Tõnismäe

Эстонская певица Ника Марула проводит активный отдых на побережье Шри-Ланки.

В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографии и рассказала о том, какие ощущения ей пришлось испытать во время серфинга:

«Экстремальные виды спорта стали частью моей жизни. На Шри-Ланке мне удалось попасть в настоящую мясорубку с волнами в 3-4 метра. Сложность в том, что борд нужно переворачивать, когда на встречу летит огромная волна и нырять под нее спиной с доской. Когда я смотрела навстречу этим волнам, меня периодически охватывала паника и даже пару раз я получила доской по голове прикусив язык в кровь. Были ситуации, когда меня крутило в пенке как в стиральной машине. Несмотря на весь этот путь я влюбилась в серфинг и обязательно еще не раз встану на него».

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