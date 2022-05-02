Егор Крид рассказал о неприятном случае, который произошел с ним во время корпоратива. Некая женщина набросилась с нецензурной бранью на артиста и погнала его со сцены, пишет Starhit.ru.
Егора Крида со скандалом выгнали с корпоратива
Егор был приглашенным артистом на дне рождении девушки. Выступление звезды заказала мама именинницы. Еще до начала мини-концерта Крид чувствовал неладное, а потому выпил успокоительных таблеток. Также менеджер пояснила звезде, что в зале его ожидают пьяные богатые дети.
«У меня было предчувствие, что какое-то дерьмо случится. Появилась легкая нервозность. Я, как человек болеющий паническими атаками, закинул немного новопасситика: переживал, думал текст где-то забуду, так как давно не выступал. Хотелось на полную мощность отработать», – рассказал певец.
Некоторое время все шло хорошо, вокалист спел семь песен и увидел, что к нему приближается какая-то женщина с криками.
«Я краем глаза вижу, что к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: «За что мы заплатили пять миллионов? Где те песни, которые мы заказали?». Я примерно понял, что это какой-то человек из семьи», – вспоминает тот злополучный день 27-летний вокалист.
Увидев такое отношение Егор сразу же сказал своему менеджеру, что не собирается продолжать петь. В этот момент та же самая женщина стала вслед орать: «Собрали свои шмотки и свалили со сцены!» Выпроводив вокалиста, заказчики вечеринки включили песни группы «Би-2».
Певец вместе с командой последовал в гримерку. «Часто бывает такое, что люди выпьют, но эти женщины явно были не под алкоголем. Они обдолбанные я не знаю чем», – поделился с подписчиками звезда во время стрима в Twitch.
История закончилась тем, что буйная женщина спустя несколько минут после скандала предложила артисту продолжить выступление. Она даже была готова заплатить больше, но Егор отказался и посчитал такое поведение неадекватным.