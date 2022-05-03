Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака

Дева

Стоит быть осторожнее с деньгами. Старайтесь не тратить слишком много, не делать спонтанных покупок. Некоторые Девы заключают сомнительные сделки, о которых позже придется пожалеть. В остальном день благоприятен. Вероятны перемены к лучшему в деловых и личных отношениях. Вы легко находите общий язык с самыми разными людьми, многим нравитесь. Возможны предложения, от которых не захочется отказываться. Домашние дела могут отнять больше времени, чем вы ожидали. Но вряд ли вы станете жаловаться, ведь усилия не пропадут даром, вы останетесь довольны результатом своих трудов.

Весы

Благоприятный день, яркий и насыщенный. Вам во многом везет. Интуиция безошибочно подсказывает, за что стоит взяться именно сейчас, а что можно отложить на потом. Не исключены удачные покупки, выгодные сделки. Иногда вы идете на риск – но только в тех ситуациях, когда он оправдан. Некоторые Весы поймут, что хотели бы изменить в своей жизни, и начнут двигаться в новом направлении. Спешить тут не нужно: у вас достаточно времени для того, чтобы составить и обдумать план действий, оценить возможные варианты развития событий. Старые знакомые дают отличные советы.

Скорпион

Непростой день. Вы чаще обычного проявляете легкомыслие, можете выдавать желаемое за действительное. Некоторые Скорпионы бросают начатые дела, столкнувшись с незначительными преградами. Но серьезные проблемы едва ли возникнут: интуиция поможет вам избежать их. Во второй половине дня будет шанс что-то изменить к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно. Вы сможете разобраться в собственных чувствах, поймете, что на душе у окружающих. Станет совершенно ясным то, что прежде скрывалось за намеками и недомолвками.

Стрелец

Благоприятный день. Важно не терять время напрасно: есть шанс добиться отличных результатов во многих делах, реализовать то, что вы задумали раньше. Часто хорошо получается то, что прежде не удавалось. Вы изобретательны, порой находите решения, которые другим не пришли в голову. Ваша находчивость неизменно восхищает окружающих. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, вы можете положиться на интуицию. Удачными будут и запланированные, и спонтанные покупки.

Козерог

Плодотворный день. Он дает шанс добиться успеха во многих делах. Хорошо проявлять инициативу: обычно она получает поддержку. Люди, с которыми вы делитесь своими идеями, не останутся к ним равнодушными. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, со временем примут дружеский характер. Вторая половина дня подходит для покупок и сделок, решения финансовых вопросов. Интуиция подсказывает, на что стоит тратить деньги, а на чем можно сэкономить. Некоторые Козероги найдут необычный, но очень эффективный способ увеличить свои доходы.

Водолей

Не торопитесь. В начале дня возможны напряженные моменты, но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Именно поэтому важные дела и ответственные встречи лучше не планировать на утро. Браться за что-то новое стоит после полудня, так шансы достичь успеха будут выше. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы, хорошо подходит для общения с любимым человеком. Друзья вас тоже порадуют. У них появятся идеи, к реализации которых вы с удовольствием присоединитесь. Хорошо складываются небольшие поездки. Вы получите массу ярких впечатлений.

Рыбы