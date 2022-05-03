Немецкая метал-группа Rammstein, которая как никто из современных музыкантов чувствует и отражает в своих клипах болевые точки современного общества, в очередной раз путем создания параллельной реальности, словно через черное зеркало, в самой жесткой и гротескной форме окунает зрителя/слушателя в ужас и хаос бытия. Об этом пишет RUS TVNET.

Пожалуй, так было с самых первых клипов немецких рокеров – от ставшими уже классикой Die Sonne и Du Riechst So Gut до последних видео – Deutschland и Zeit. И вот в ночь на 30 апреля свет увидела новая работа Rammstein - Angst (в переводе с нем. – «Страх»).

Фото: Кадр из видео

Трек Angst входит в альбом Zeit. Это восьмой студийный альбом Rammstein, состоящий из 11 композиций. Его релиз состоялся 29 апреля 2022 года. На обложке альбома изображены музыканты Rammstein, спускающиеся по лестнице памятника промышленной архитектуры Trudelturm.

Любопытный факт: фотография, использованная для обложки, была сделана канадским музыкантом Брайаном Адамсом.

Клип Angst выдержан в красно-черно-белых тонах.

Фото: Кадр из видео

«Если вы, дети, будете себя плохо вести... – Грозился папа еще в детстве. Черный человек заберет тебя, Коль не будешь слушать, что я тебе говорю! Мы верим в это и поныне, Люди по всей стране объяты страхом», – поет в своей узнаваемой манере Тилль Линдеманн. Он в смирительной рубашке. Его подвозят к трибуне и поднимают, чтобы он мог декламировать свою речь. Музыкант в кадре выглядит агрессивным и не в себе. Черный и красный цвета усиливают это ощущение, создавая тревожность.

Фото: Кадр из видео

В начале клипа нам показывают общество – счастливые и беззаботные люди, которые занимаются повседневными делами – стригут лужайку, готовят барбекю, смотрят телевизор. Но после того, как телеканалы начинают транслировать агрессивные речи сумасшедшего вождя, все кардинально меняется...

Фото: Кадр из видео

Rammstein наглядно и точно показывают, как людьми постепенно овладевает страх. Как то, что транслируется по телеканалам, поглощает разум и вселяет в смотрящих вселенский ужас и панику. Это как раз то, что принято в простонародье называть «зомбоящиком». И Тилль с коллегами очень точно показали этот путь зомбирования.

«Нечто ужасное вот-вот произойдет, Зло приходит, и от него не избавишься! Ужас растет с приходом ночи, Двери и ворота под охраной. Спина взмокла от пота, руки окоченели, Всех снедает страх перед черным человеком!» – говорится в тексте песни Angst.

Фото: Кадр из видео

Фото: Кадр из видео

И вот люди уже охвачены страхом и паникой. Они начинают запираться в своих домах. Они возводят стены и приобретают оружие в попытке защитить себя. В клипе аллегорически показаны силы, которые радостно доставляют оружие нуждающимся, лишь бы платили деньги.

Насколько происходящее в клипе смежно нынешней суровой и совсем некомичной вымышленной реальности? Разве война в Украине не привела ко всеобщему страху и желанию отгородиться от России гигантским забором, то есть «железным занавесом»? Хотя в клипе об этом нет ни слова, но параллели можно провести и с любой другой войной и пропагандой.

Фото: Кадр из видео

В финале клипа Rammstein показывают суровую реальность: люди со временем привыкают к страху. Они часами смотрят в экран без эмоций. Впитывая и проглатывая все, что им говорят. Они без каких-либо волнений смотрят на ужас и страдания. В данном случае – страдания женщины и ребенка, огороженных колючей проволокой. Любопытно, но и эта женщина с ребенком наблюдают за сидящими людьми через экран своего планшета.

Фото: Кадр из видео

Круг замкнулся...

Кстати, в предыдущем клипе – Zeit - Rammstein также поднимали тему закольцованности времени и намекали на гибель человечества, если оно не оглянется назад и не сделает соответствующие выводы.