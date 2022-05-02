Самарский хлебозавод №5 выпускает серию хлебов, посвещенных Прибалтике.
ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Пока в Таллинне переименовывают кремовые булочки, Самарский завод выпускает «батончик Эстонский»
Пока в Таллинне переименовывают кремовые булочки, Самарский завод выпускает «батончик Эстонский»
Вы только посмотрите на описание этого хлеба:
Карамельный оттенок мякиша этого хлеба контрастирует с темной корочкой и вкраплениями осолодованных зерен ржи. Структура мякиша легкая и эластичная!
Как вам, хотели бы попробовать?