Скоро приближается праздник всех мам - День матери! Участвуй в розыгрыше и получи курс роскошных процедур NANOASIA в подарок маме или себе!
УЧАСТВУЙТЕ! ⟩ Студия красоты NANOASIA в Таллинне разыгрывает роскошные процедуры ко Дню матери
Что же подойдет? Конечно же, визит в NANOASIA! Сколько женщин уже попробовали процедуры и продукты NANOASIA и остались в абсолютном восторге, и посещние салона стало их стилем жизни.
Что же это такое, мир NANOASIA? Это красота и молодость без уколов! Корейские нанотехнологии - это действительно революционная концепция в косметологии. Это безопасные альтернативы инъекционным процедурам: биоревитализации, мезотерапии, ботоксу и филерам.
Помимо этого, технология, которую предлагает NANOASIA, помогает решить достаточно быстрым, безопасным и эффективным путем многочисленные проблемы с кожей, например, с акне, расширенными капиллярами и порами, пигментацией, слабым тонусом кожи.
Секрет NANOASIA - это особенные формулы продуктов и серумов, содержащих исключительно безопасные компоненты: пептиды, аминокислоты и экстракты растений. Формулы не содержат консервантов и тяжёлых химикатов! Безинъекционные процедуры и домашний уход - это настоящий коктейль жизни для кожи! Они задействуют и пробуждают все естественные процессы в коже, стимулируя сам организм включать процессы омоложения и восстановления!
● Процедуры подходят всем типам кожи и возрастам;
● минимальные противопоказания;
Заходишь в студию NANOASIA и попадаешь во вселенную красоты. Уже сама атмосфера способствует особенному состоянию спокойствия и гармонии. Это удивительное место находится в самом центре Таллинна, на Ластекоду, 23.
Розыгрыш проходит на страничке Limon.ee в Фейсбуке. Участвуйте в розыгрыше, и пусть весенняя фортуна улыбнется именно вам!
Победительницы розыгрыша получат три уникальные процедуры NANOASIA для весенней перезагрузки кожи: безинъекционная мезотерапия и Super Lifting Program с эффектом ботокса (2 процедуры). Роскошный подарок от NANOASIA наполнит кожу жизнью.
Удачи, красоты и здоровья!!