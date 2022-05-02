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УЧАСТВУЙТЕ! ⟩ Студия красоты NANOASIA в Таллинне разыгрывает роскошные процедуры ко Дню матери

Limon.ee
Студия красоты NANOASIA в Таллинне разыгрывает роскошные процедуры ко Дню матери
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Фото: NANOASIA

Скоро приближается праздник всех мам - День матери! Участвуй в розыгрыше и получи курс роскошных процедур NANOASIA в подарок маме или себе!

 
Мама - сколько любви и тепла в этом слове, сколько любви и тепла мама дарит нам!
Как хочется сделать для мамы что-то особенное, чтобы она почувствовала, как я ее люблю. Что бы такое волшебное придумать для нее? Не просто подарить цветы, конфетки или духи, а хочется, чтобы она запомнила этот весенний день.

Что же подойдет? Конечно же, визит в NANOASIA! Сколько женщин уже попробовали процедуры и продукты NANOASIA и остались в абсолютном восторге, и посещние салона стало их стилем жизни.

Что же это такое, мир NANOASIA? Это красота и молодость без уколов! Корейские нанотехнологии - это действительно революционная концепция в косметологии. Это безопасные альтернативы инъекционным процедурам: биоревитализации, мезотерапии, ботоксу и филерам.

Помимо этого, технология, которую предлагает NANOASIA, помогает решить достаточно быстрым, безопасным и эффективным путем многочисленные проблемы с кожей, например, с акне, расширенными капиллярами и порами, пигментацией, слабым тонусом кожи.

Секрет NANOASIA - это особенные формулы продуктов и серумов, содержащих исключительно безопасные компоненты: пептиды, аминокислоты и экстракты растений. Формулы не содержат консервантов и тяжёлых химикатов! Безинъекционные процедуры и домашний уход - это настоящий коктейль жизни для кожи! Они задействуют и пробуждают все естественные процессы в коже, стимулируя сам организм включать процессы омоложения и восстановления!

● Процедуры подходят всем типам кожи и возрастам;

● минимальные противопоказания;

● невероятно приятные и расслабляющие;
 
● не доставляют дискомфорта или боли;
● после процедур отсутствует восстановительный период - можно продолжать свой день в нормальном режиме;
● результат виден уже после первой процедуры;
● процедуры NANOASIA признаны самой гигиеничной и безопасной технологией.

Заходишь в студию NANOASIA и попадаешь во вселенную красоты. Уже сама атмосфера способствует особенному состоянию спокойствия и гармонии. Это удивительное место находится в самом центре Таллинна, на Ластекоду, 23.

Розыгрыш проходит на страничке Limon.ee в Фейсбуке. Участвуйте в розыгрыше, и пусть весенняя фортуна улыбнется именно вам!

Победительницы розыгрыша получат три уникальные процедуры NANOASIA для весенней перезагрузки кожи: безинъекционная мезотерапия и Super Lifting Program с эффектом ботокса (2 процедуры). Роскошный подарок от NANOASIA наполнит кожу жизнью.

Удачи, красоты и здоровья!!

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