1 мая состоялся первый рейс на остров Аэгна на скоростном катамаране Vegtind.
ФОТО! ⟩ Смотри, какое уютное такси курсирует по острову Аэгна
Смотри, какое уютное такси курсирует по острову Аэгна
Теперь до острова Аэгна дважды в день, кроме вторника, можно добраться на катамаране. Отправиться на остров можно из пассажирского порта у Горхолла (причал, где швартовались паромы Linda Line).
Мы прокатились на первом рейсе Vegtind: смотри, как это было в галерее.
Кстати, а по острову можно передвигаться на такси!
Как вам такой импровизированный транспорт? Владелец явно уделяет большое внимание комфорту клиентов: смотри, как уютно обтянуты коврами скамейки.