ФОТО! ⟩ Смотри, какое уютное такси курсирует по острову Аэгна

Теперь до острова Аэгна дважды в день, кроме вторника, можно добраться на катамаране. Отправиться на остров можно из пассажирского порта у Горхолла (причал, где швартовались паромы Linda Line).

Мы прокатились на первом рейсе Vegtind: смотри, как это было в галерее.

Кстати, а по острову можно передвигаться на такси!

Как вам такой импровизированный транспорт? Владелец явно уделяет большое внимание комфорту клиентов: смотри, как уютно обтянуты коврами скамейки.