ТЫ ДЕРЖАЛА СВЕЧКУ? ⟩ Киркоров заступился за Пугачеву и Галкина и жестко ответил Симоньян

«Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннею агрессию друг к другу. Только вдумайтесь: ведь только этого и хотят наши западные, так сказать, «партнеры». Мы многонациональный народ. И сейчас, когда я вижу клеймение людей с другими взглядами, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол... А вы начинаете гнобить.

И кто после этого к вам обернется?! Маргарита Симоньян очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максиме Галкине и Алле Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают так на их родителей? Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу — делай так, как не хочешь, чтобы с тобой так поступали. Уверен, что не найдутся люди, которые захотят покопаться в твоем белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумывается об этом, то и нам станет жить хоть на чуточку легче», — порассуждал артист.