ВИДЕО ⟩ Артур Смольянинов дал редкое интервью и осудил войну в Украине: «Гибнут мальчики, которые родились при Путине и умерли при нем»

Свое решение публично осудить «спецоперацию» актер объяснил тем, что нельзя молчать «когда пролилась кровь и все изменилось», и рассказал о выборе, который надо делать. В интервью Смольянинов также назвал себя русским патриотом.

«Я сохраняю свой бытовой комфорт и возможность профессионально реализовываться сегодня, но не смогу просыпаться сам с собой завтра. Или я чего-то лишусь сегодня, но мне будет не стыдно смотреть в глаза самому себе и своим детям. Они вырастут и спросят: «Пап, а чего ты молчал-то?» — сказал Смольянинов.

При этом актер отметил, что нельзя отрекаться от тех, кто боится высказаться, имея в виду не только публичных, но и обычных людей, так как «это тоже наши русские люди» и «других у нас нет». «Масштаб катастрофы такой, что ее не остановишь постиком в инстаграме», — говорит актер.

Смольянинов также вспомнил о встрече с Владимиром Путиным, когда в Кремле специально для президента показывали фильм «9 рота». «Мы проговорили с ним час, и говорил в основном я с ним, потому что мне было искренне интересно. Говорили про Афганистан, он объяснял, что американцам был выгоден наркотрафик. И это было все очень убедительно, он человек харизматичный. Но когда я вышел, я понял, что не помню ни единого слова, это был разговор ни о чем. Я думаю, так происходит большинство разговоров, если только он не хочет, чтобы люди запомнили, что он хочет сказать. Это все спецприемы», — отметил Смольянинов, добавив также, что вся жизнь Путина «это спецоперация».

Актер также прокомментировал тему «геноцида на Донбассе».

«Где мы были восемь лет? А где вы были восемь лет, почему вы не забрали этих людей в Россию, если им там так плохо жилось»? — поинтересовался Смольянинов.