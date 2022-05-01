СОБОЛЕЗНУЕМ ⟩ У Анне Вески умер муж

Вот что написала написала любимая певица: «Мой муж Бенно Бельчиков умер сегодня утром после тяжелой болезни. В июне Бенно исполнилось бы 75 лет. Мы разделили общий путь через брак по любви, длившийся более 40 лет. Без него не было бы меня. Всегда буду благодарна Бенно, что он был в моей жизни. Мы были счастливыми людьми и прожили прекрасную жизнь.