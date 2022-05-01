Эстонская певица поделилась этой печальной новостью в соцсетях.
СОБОЛЕЗНУЕМ ⟩ У Анне Вески умер муж
У Анне Вески умер муж
Вот что написала написала любимая певица: «Мой муж Бенно Бельчиков умер сегодня утром после тяжелой болезни. В июне Бенно исполнилось бы 75 лет. Мы разделили общий путь через брак по любви, длившийся более 40 лет. Без него не было бы меня. Всегда буду благодарна Бенно, что он был в моей жизни. Мы были счастливыми людьми и прожили прекрасную жизнь.
Хочу поблагодарить врачей и медперсонал, которые отдали все силы. Люди добрые, уважайте мое горе и личное пространство».
Ключевые слова