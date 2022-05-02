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Гороскоп на 2 мая для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 2 мая для всех знаков Зодиака
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Утро. Иллюстративное фото
Утро. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Меркурий перешел в Близнецы. 2 мая во второй половине дня в этом же знаке окажется Луна, усиливая в нас любознательность и общительность. Вечером хороший момент для знакомств или просто для того, чтобы поболтать даже с малознакомым человеком. А вот, чтобы встретиться с любимым человеком, не обязательно ждать до вечера . Романтический завтрак – очень симпатичная идея именно для утра.

Вечер очень хорош для покупок. Ели вы собираетесь покупать нечто существенное, не тяните с этим, потому что после 9 мая Меркурий будет ретроградным до конца месяца

Овен, на этой неделе необычные обстоятельства подтолкнут вас к самым решительным действиям, но их конечный результат просчитать будет очень трудно.

Телец, считайте, что в этот понедельник у вас наступает ваш личный новый год. Это хороший день для начала самых смелых перемен.

Близнецы, в разговоре, от которого вы не ждете ничего особенного, может мелькнуть весьма интересная информация.

Рак, само собой ничего делаться не будет, но если вы приложите старание, в делах наметится настоящий прорыв.

Лев, на этой неделе зодиакальный Лев должен быть активным, прытким и непредсказуемым.

Дева, в ближайшие дни многие вопросы встанут ребром. Решения, которые вы примите, всерьез изменят вашу жизнь.

Весы, настройте свой психологический локатор. Если вы сумеете почувствовать состояние других людей, предугадать их поступки, вы сможете избежать неприятностей.

Скорпион, в обстоятельствах сюжета, который казался вполне понятным, откроются интересные нюансы.

Стрелец, не стоит специально привлекать к себе внимание. Произведенный эффект может оказаться чересчур сильным.

Козерог, если ваше дело требует решительного прорыва, то наступило как раз подходящее время.

Водолей, у вас будет повод порадоваться своим успехам. Вы можете получить отличный результат после длительных усилий.

Рыбы, потерять голову в такой день ничего не стоит. Но выиграет в конечном счете тот, кто сумеет сохранить невозмутимость, пишет mir24.tv.

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