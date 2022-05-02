Гороскоп на 2 мая для всех знаков Зодиака

Овен, на этой неделе необычные обстоятельства подтолкнут вас к самым решительным действиям, но их конечный результат просчитать будет очень трудно.

Телец, считайте, что в этот понедельник у вас наступает ваш личный новый год. Это хороший день для начала самых смелых перемен.

Близнецы, в разговоре, от которого вы не ждете ничего особенного, может мелькнуть весьма интересная информация.

Рак, само собой ничего делаться не будет, но если вы приложите старание, в делах наметится настоящий прорыв.

Лев, на этой неделе зодиакальный Лев должен быть активным, прытким и непредсказуемым.

Дева, в ближайшие дни многие вопросы встанут ребром. Решения, которые вы примите, всерьез изменят вашу жизнь.

Весы, настройте свой психологический локатор. Если вы сумеете почувствовать состояние других людей, предугадать их поступки, вы сможете избежать неприятностей.

Скорпион, в обстоятельствах сюжета, который казался вполне понятным, откроются интересные нюансы.

Стрелец, не стоит специально привлекать к себе внимание. Произведенный эффект может оказаться чересчур сильным.

Козерог, если ваше дело требует решительного прорыва, то наступило как раз подходящее время.

Водолей, у вас будет повод порадоваться своим успехам. Вы можете получить отличный результат после длительных усилий.