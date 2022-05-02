Гороскоп от Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая

Ваш маленький Скорпион. На этой неделе вам будет трудно найти понимание в общении с ребенком, особенно, если он переживает переходный возраст.

СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12

Благоприятные дни: 7, 8 мая

Неблагоприятные дни: 4, 5 мая

Любовь. Стрельцы с головой окунутся в работу, над вами будут довлеть обязательства и необходимость как-то «вырулить» в нынешней непростой экономической ситуации. Любые романтические чувства сейчас отойдут на второй план. Потребность ваших любимых в тепле, заботе и внимании некоторыми даже будут восприняты как дополнительная обуза. Домашние проблемы и перегрузка на работе отвлекут вас от любви, что в худшем случае в перспективе может привести к кризису отношений.

Работа. В профессиональной деятельности вам придется вернуться к исправлению ранее допущенных ошибок.

Здоровье. Возможно общее ухудшение самочувствия и даже обострение хронических процессов в организме.

Ваш маленький Стрелец. Вашего малыша нужно беречь от сквозняков, его здоровье сейчас уязвимо.

КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01

Благоприятные дни: 2 мая

Неблагоприятные дни: 5, 6 мая

Любовь. Козероги в настоящее время могут оказаться в прицелах Амуров, мечущих любовные стрелы. Любовная жизнь вас порадует, не важно, на какой стадии отношений вы находитесь. Может даже дойти до того, что за вами станет ухаживать собственный супруг или супруга, хотя вы уже давно вместе. Не скрывайте свою привлекательность, а подчеркивайте ее, пусть вам и кажется, что это не совсем уместно. В семейной жизни ваши усилия будут окупаться достаточно быстро. Ваши домашние станут ценить, что вы для них делаете.

Работа. Вам стоит заявлять о себе ярко, проводить рекламные кампании и прочие акции, направленные на привлечение внимания к вашему бизнесу.

Здоровье. Будьте здоровы и наслаждайтесь хорошим самочувствием. Сейчас вы не должны заболеть.

Ваш маленький Козерог. Постарайтесь найти время для занятий с ребенком рисованием, лепкой, танцами или музыкой.

ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02

Благоприятные дни: 3, 4 мая

Неблагоприятные дни: 2, 7, 8 мая

Любовь. Водолеям, если кто из них витал в небе и строил иллюзорные планы на светлое будущее, касающееся их личной жизни, придется «приземлиться» и заняться решением сугубо земных вопросов, касающихся жилья, недвижимости, ремонта и т.п. Звезд с неба хватать на этой неделе вы точно не будете. Отношения с противоположным полом, скорее всего, ухудшатся, и хорошо, если все обойдется без разбирательств. Момент непростой, чреватый всплесками эмоций и повышенной раздражительностью.

Работа. Не пытайтесь из этого времени выжать максимум продуктивности, лучше посвятите его решению своих жилищных вопросов.

Здоровье. Все проблемы на этой неделе будут напрямую связаны с вашим пищевым рационом.

Ваш маленький Водолей. На этой неделе вашему малышу очень нужны будут материнская забота и ласка. Не стесняйтесь проявлять искренние чувства.

РЫБЫ 19.02 — 20.03

Благоприятные дни: 5, 6, 7 мая

Неблагоприятные дни: 4, 5 мая

Любовь. В данный момент на положение дел в вашей личной жизни будут оказывать влияние родственники, которые могут не одобрять ваш выбор. Это не лучшее время, чтобы кого-то с кем-то знакомить, или о чем-то договариваться, ссылаясь на ваши отношения. Но зато можно попробовать выяснить, что же их не устраивает. Постарайтесь быть со своими близкими помягче. Как раз это что-то может изменить и повлиять на установление диалога между вашей прежней семьей и нынешней.

Работа. Очень неплохой период для всевозможных посреднических схем. Широкий круг знакомств поможет развитию вашего бизнеса.

Здоровье. Верхние дыхательные пути, а также руки будут очень уязвимыми на предстоящей неделе.

Ваши маленькие Рыбы. Используйте эту неделю для совме5стного чтения с ребенком, обучению его азбуке и счету.

ОВЕН 21.03 — 19.04

Благоприятные дни: 8 мая

Неблагоприятные дни: 5, 6 мая

Любовь. Овнам, скорее всего, на предстоящей неделе придется раскошелиться. От ваших прямых инвестиций в настоящий момент зависит ваш статус в отношениях с противоположным полом. Не бойтесь произвести слишком хорошее впечатление. Тут перестараться трудно. Дорогие подарки и просто приятные мелочи для прекрасных дам — все сейчас будет иметь особый вес. Вас ждет удача. Главное — не скупиться. Ваша щедрость и искреннее отношения будут вознаграждены.

Работа. Вас ждет укрепление материального положения и заключение выгодных соглашений. Финансовая деятельность сулит прибыль (читайте также: Каков ваш быстрый путь к богатству по знаку Зодиака).

Здоровье. На этой неделе вас могут беспокоить зубы или десны, также вероятно появление боли в горле.