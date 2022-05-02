Астропрогноз на текущую неделю для всех знаков Зодиака.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 5, 6, 7 мая
Неблагоприятные дни: 2 мая
Любовь. В данный момент вы находитесь «на пике» формы. Самое время ловить птицу удачи. Это касается как ситуации в целом, так и положения дел на любовном фронте. Не останавливайтесь на достигнутом и не упустите просто идеальный момент для инициативы. Ваша врожденная рассудительность сейчас может оказаться препятствием для достижения желаемого. Теперешний момент способствует проявлению ваших лучших личностных качеств. Вы не останетесь без внимания противоположного пола.
Работа. Бизнес-проекты этого периода получат дополнительный импульс, обстоятельства начнут работать на вас.
Здоровье. Берегите горло, старайтесь не перенапрягать связки, особенно, если у вас есть склонность к ларингитам.
Ваш маленький Телец. Постарайтесь поднять самомнение вашего ребенка, если оно у него заниженное, но и не перехваливайте.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 8 мая
Неблагоприятные дни: 3, 4 мая
Любовь. Постарайтесь провести несколько вечеров в тишине и покое. Сейчас точно не стоит тратить время на клубы и шумные компании. Угасшие чувства могут воскреснуть в спокойной обстановке, если вы найдете время для доверительной беседы. Начинать сейчас новые отношения, не разобравшись окончательно с тем, что им предшествовало, равносильно тому, что наливать вино в наполненный бокал. В данный момент вам просто необходимо навести порядок в своих чувствах и отношении к миру.
Работа. Теперешний период не сулит вам удачи в бизнесе. Чем незаметнее вы будете — тем меньше будет проблем.
Здоровье. Возможно, пришло время пройти всестороннее медицинское обследование. Позаботьтесь о себе прежде, чем врачи начнут заботиться о вас.
Ваши маленькие Близнецы. Возможны проблемы со сном из-за отсутствия распорядка и слишком большой роли в жизни ребенка телевизора и компьютера.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 2 мая
Неблагоприятные дни: 5, 6 мая
Любовь. Весеннее поведение людей, рожденных под знаком Рака, может показаться их партнерам несколько экстравагантным. Для новых отношений вы будете слишком свободолюбивы и чересчур себе не уме. Т.е. ваш молодой человек, вероятно, совсем не понимает, какая вы на самом деле, вот и предлагает перейти к более плотному общению. Но, если ситуация продолжит развиваться, он может быть неприятно удивлен проявившимися гранями вашего нрава. Так что оставляйте все как есть и продолжайте играть роль загадочной незнакомки.
Работа. Прекрасный момент для построения планов на будущее, обмена мнений с компаньонами, поиска нетривиальных решений.
Здоровье. Если у вас есть склонность к варикозному расширению вен, то на этой неделе будьте очень внимательны. Избегайте больших нагрузок — велика вероятность травм, уязвимы голени.
Ваш маленький Рак. Прививайте ребенку способность высказывать самостоятельные независимые суждения, не сдерживайте развития его личности.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 3, 4 мая
Неблагоприятные дни: 2,7, 8 мая
Любовь. Представителям царственного знака в ближайшее время придется сконцентрироваться на работе и возможности профессионального и карьерного роста, что может резко негативно сказаться на ваших отношениях с противоположным полом. Нехватку внимания ваш партнер может расценить как безразличие с вашей стороны и сделать далеко идущие, но ошибочные выводы. Сейчас ваши отношения переживают период испытания на прочность. Найдите время для тех, кто вам по-настоящему дорог.
Работа. Ваши достижения в бизнесе и профессиональной деятельности на этой неделе будут отмечены, и возможно, вознаграждены.
Здоровье. Эта неделя чревата инфекционными заболеваниями. Ни в коем случае не ешьте в местах общественного питания. (Это не касается приличных ресторанов).
Ваш маленький Лев. Проблемы в отношениях между родителями ребенок будет воспринимать крайне болезненно. Постарайтесь не травмировать детскую психику.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 2, 5, 6 мая
Неблагоприятные дни: 3, 4 мая
Любовь. Без любви жизнь теряет вкус, а для некоторых и смысл. В вашем случае все иначе. Девы ставят во главу угла работу и благополучие. Но и вам нужно иногда отдыхать. В данный момент судьба может щедро одарить вас любовью, эмоциями и романтикой. Вопрос — насколько вы сами к этому готовы. Если вы перегружены работой — оставьте ее на время. Всю работу не переделаешь. Самое время вплотную заняться вопросами личной жизни. Отправьтесь в романтическое путешествие.
Работа. На этой неделе вас отметит начальство, ваш авторитет укрепится. Если вы планировали зарубежную командировку — не откладывайте — сейчас самое время.
Здоровье. На этой неделе будут уязвимы органы кроветворной системы. Это не лучшее время для донорских процедур.
Ваша маленькая Дева. Настал момент объяснить малышу, что такое хорошо, и что такое плохо, привить понимание о морали.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 3, 4, 8 мая
Неблагоприятные дни: 5, 6 мая
Любовь. Рожденные под знаком Весов переживают очень непростой период, требующий от них самообладания, терпения и готовности идти на жертвы ради любви. Сейчас вам придется от чего-то отказаться, что-то пересмотреть в самих себе. Возможно, ваша сексуальная жизнь уже не приносит вам той радости, что прежде. С этим нужно что-то делать. Помимо этого, вам придется пройти через непонимание и столкнуться с излишней придирчивостью и подозрительностью партнера.
Работа. Не рассчитывайте на большие прибыли в это время. Скорее, вы окажетесь в долгах, и будете искать финансовой поддержки у друзей.
Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность травм, поэтому стоит воздержаться от излишних нагрузок.
Ваши маленькие Весы. Если ребенок еще мал, вы столкнетесь с проявлением немотивированной капризности и даже агрессии.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 5, 6, 7 мая
Неблагоприятные дни: 2, 8 мая
Любовь. Скорпионы по весне частенько переживают кризис личных отношений. Казалось бы — время радоваться и получать удовольствие от жизни. Ан нет. У вас на душе скребут кошки, и вы сами порой не понимаете объективных причин душевных терзаний. Естественно, вашему постоянному партнеру «достанется», особенно, если он слабее вас в энергетическом плане. Жизнь продолжит испытывать на прочность ваши чувства. Постарайтесь не обострять и без того непростую ситуацию.
Работа. Возможно, вам стоит отказаться от части, чтобы не потерять все. Не рассчитывайте сейчас на увеличение доходов.
Здоровье. Если у вас есть склонность к камнеобразованию, то на этой неделе почки могут вам напомнить о себе.
Ваш маленький Скорпион. На этой неделе вам будет трудно найти понимание в общении с ребенком, особенно, если он переживает переходный возраст.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 7, 8 мая
Неблагоприятные дни: 4, 5 мая
Любовь. Стрельцы с головой окунутся в работу, над вами будут довлеть обязательства и необходимость как-то «вырулить» в нынешней непростой экономической ситуации. Любые романтические чувства сейчас отойдут на второй план. Потребность ваших любимых в тепле, заботе и внимании некоторыми даже будут восприняты как дополнительная обуза. Домашние проблемы и перегрузка на работе отвлекут вас от любви, что в худшем случае в перспективе может привести к кризису отношений.
Работа. В профессиональной деятельности вам придется вернуться к исправлению ранее допущенных ошибок.
Здоровье. Возможно общее ухудшение самочувствия и даже обострение хронических процессов в организме.
Ваш маленький Стрелец. Вашего малыша нужно беречь от сквозняков, его здоровье сейчас уязвимо.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 2 мая
Неблагоприятные дни: 5, 6 мая
Любовь. Козероги в настоящее время могут оказаться в прицелах Амуров, мечущих любовные стрелы. Любовная жизнь вас порадует, не важно, на какой стадии отношений вы находитесь. Может даже дойти до того, что за вами станет ухаживать собственный супруг или супруга, хотя вы уже давно вместе. Не скрывайте свою привлекательность, а подчеркивайте ее, пусть вам и кажется, что это не совсем уместно. В семейной жизни ваши усилия будут окупаться достаточно быстро. Ваши домашние станут ценить, что вы для них делаете.
Работа. Вам стоит заявлять о себе ярко, проводить рекламные кампании и прочие акции, направленные на привлечение внимания к вашему бизнесу.
Здоровье. Будьте здоровы и наслаждайтесь хорошим самочувствием. Сейчас вы не должны заболеть.
Ваш маленький Козерог. Постарайтесь найти время для занятий с ребенком рисованием, лепкой, танцами или музыкой.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 3, 4 мая
Неблагоприятные дни: 2, 7, 8 мая
Любовь. Водолеям, если кто из них витал в небе и строил иллюзорные планы на светлое будущее, касающееся их личной жизни, придется «приземлиться» и заняться решением сугубо земных вопросов, касающихся жилья, недвижимости, ремонта и т.п. Звезд с неба хватать на этой неделе вы точно не будете. Отношения с противоположным полом, скорее всего, ухудшатся, и хорошо, если все обойдется без разбирательств. Момент непростой, чреватый всплесками эмоций и повышенной раздражительностью.
Работа. Не пытайтесь из этого времени выжать максимум продуктивности, лучше посвятите его решению своих жилищных вопросов.
Здоровье. Все проблемы на этой неделе будут напрямую связаны с вашим пищевым рационом.
Ваш маленький Водолей. На этой неделе вашему малышу очень нужны будут материнская забота и ласка. Не стесняйтесь проявлять искренние чувства.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 5, 6, 7 мая
Неблагоприятные дни: 4, 5 мая
Любовь. В данный момент на положение дел в вашей личной жизни будут оказывать влияние родственники, которые могут не одобрять ваш выбор. Это не лучшее время, чтобы кого-то с кем-то знакомить, или о чем-то договариваться, ссылаясь на ваши отношения. Но зато можно попробовать выяснить, что же их не устраивает. Постарайтесь быть со своими близкими помягче. Как раз это что-то может изменить и повлиять на установление диалога между вашей прежней семьей и нынешней.
Работа. Очень неплохой период для всевозможных посреднических схем. Широкий круг знакомств поможет развитию вашего бизнеса.
Здоровье. Верхние дыхательные пути, а также руки будут очень уязвимыми на предстоящей неделе.
Ваши маленькие Рыбы. Используйте эту неделю для совме5стного чтения с ребенком, обучению его азбуке и счету.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 8 мая
Неблагоприятные дни: 5, 6 мая
Любовь. Овнам, скорее всего, на предстоящей неделе придется раскошелиться. От ваших прямых инвестиций в настоящий момент зависит ваш статус в отношениях с противоположным полом. Не бойтесь произвести слишком хорошее впечатление. Тут перестараться трудно. Дорогие подарки и просто приятные мелочи для прекрасных дам — все сейчас будет иметь особый вес. Вас ждет удача. Главное — не скупиться. Ваша щедрость и искреннее отношения будут вознаграждены.
Работа. Вас ждет укрепление материального положения и заключение выгодных соглашений. Финансовая деятельность сулит прибыль (читайте также: Каков ваш быстрый путь к богатству по знаку Зодиака).
Здоровье. На этой неделе вас могут беспокоить зубы или десны, также вероятно появление боли в горле.
Ваш маленький Овен. Направьте энергию вашего малыша в полезное русло — пусть поможет старшим родственникам на земельном участке или огороде.