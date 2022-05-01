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НЕ УЗНАТЬ! ⟩ Принцесса Монако вышла в свет после года затворничества

Limon.ee
Принцесса Монако вышла в свет после года затворничества
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Свадьба Шарлен и князя Монако Альбера II
Свадьба Шарлен и князя Монако Альбера II Фото: PATRICK KOVARIK

Первое королевское появление Шарлен после 15 месяцев лечения — стильное и сдержанное, сообщает ELLE.

После года полного отсутствия на публичных княжеских мероприятиях принцесса Монако Шарлен впервые вышла в свет. Вместе с мужем-правителем и детьми-двойняшками она следила с трибуны за этапом проведения чемпионата Формулы Е. Выглядела при этом известная монаршая особа сдержано — и по части эмоций, и в отношении своего гардероба.

Принцесса Монако Шарлен с мужем и детьми
Принцесса Монако Шарлен с мужем и детьми Фото: Frederic DIDES/SIPA

Для своего важного возвращения в государственную повестку она выбрала темно-серый оверсайзный костюм-двойку Arkis.

Пара крошечных сережек и ее обручальное кольцо — вот и все украшения, которые она выбрала для этого важного момента.

Не можем пройти мимо новой стрижки княгини Монако — ультра-короткой и платиновой. За время своего отсутствия Шарлен проделала немало экспериментов с волосами. Похоже, после бритой половины головы, эта стрижка стала элегантным компромиссом. Надеемся, она придает ей сил.

Принцесса Шарлен
Принцесса Шарлен Фото: Frederic DIDES
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