НЕ УЗНАТЬ! ⟩ Принцесса Монако вышла в свет после года затворничества

После года полного отсутствия на публичных княжеских мероприятиях принцесса Монако Шарлен впервые вышла в свет. Вместе с мужем-правителем и детьми-двойняшками она следила с трибуны за этапом проведения чемпионата Формулы Е. Выглядела при этом известная монаршая особа сдержано — и по части эмоций, и в отношении своего гардероба.

Принцесса Монако Шарлен с мужем и детьми Фото: Frederic DIDES/SIPA

Для своего важного возвращения в государственную повестку она выбрала темно-серый оверсайзный костюм-двойку Arkis.

Пара крошечных сережек и ее обручальное кольцо — вот и все украшения, которые она выбрала для этого важного момента.

Не можем пройти мимо новой стрижки княгини Монако — ультра-короткой и платиновой. За время своего отсутствия Шарлен проделала немало экспериментов с волосами. Похоже, после бритой половины головы, эта стрижка стала элегантным компромиссом. Надеемся, она придает ей сил.