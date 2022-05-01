СТРАСТЬ В ВОЗДУХЕ ⟩ Ким Кардашьян впервые вышла на красную дорожку с новым бойфрендом

Ким составила безупречный образ, достойный главных голливудских тусовок. Многодетная мама надела сверкающее облегающее платье Balenciaga, которое подчеркнуло ее пышную фигуру. Стилисты сделали Ким «мокрую» укладку, а визажисты — традиционный яркий макияж с акцентом на глаза, пишет Cosmo.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPunch

Пит предстал в классическом костюме, разбавив образ кроссовками и солнцезащитными очками Prada. Влюбленные позировали, не пытаясь скрыть своих чувств. Пылкие поцелуи, пронзительные взгляды и нежные касания — всё в лучших традициях голливудских пар.