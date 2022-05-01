Вс, 1.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Воздушная тревога заставила Анджелину Джоли бежать со всех ног в укрытие

Limon.ee
Воздушная тревога заставила Анджелину Джоли бежать со всех ног в укрытие
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments

В конце апреля голливудская знаменитость прилетела во Львов.

Американская актриса, которая без малого два десятка лет является также послом доброй воли Управления ООН по делам беженцев, появилась на украинской земле. Вчера утром ее видели в одной из местных кофеен, и видео этого визита широко разошлось по соцсетям.

На железнодорожном вокзале Львова Анджелина Джоли пообщалась с эвакуированными с востока Украины мирными жителями, а также с медиками и помогающими им добровольцами, рассказывает telegram-канал bazabazon.

Не обошлось и без небольшого ЧП. В Интернете появились свежие кадры, на которых кинозвезды спешит в бомбоубежище. Как только раздается сигнал воздушной тревоги, исполнительница роли Лары Крофт со своей командой и сопровождающими с украинской стороны выбегает из здания и следует в укрытие.

В конце короткого ролика звезду по-английски спрашивают, не страшно ли ей. И Анджелина отвечает, что она в порядке.

Ключевые слова
Наверх