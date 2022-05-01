ФОТО И ВИДЕО ⟩ Воздушная тревога заставила Анджелину Джоли бежать со всех ног в укрытие

Американская актриса, которая без малого два десятка лет является также послом доброй воли Управления ООН по делам беженцев, появилась на украинской земле. Вчера утром ее видели в одной из местных кофеен, и видео этого визита широко разошлось по соцсетям.

На железнодорожном вокзале Львова Анджелина Джоли пообщалась с эвакуированными с востока Украины мирными жителями, а также с медиками и помогающими им добровольцами, рассказывает telegram-канал bazabazon.

Не обошлось и без небольшого ЧП. В Интернете появились свежие кадры, на которых кинозвезды спешит в бомбоубежище. Как только раздается сигнал воздушной тревоги, исполнительница роли Лары Крофт со своей командой и сопровождающими с украинской стороны выбегает из здания и следует в укрытие.